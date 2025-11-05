Luis Suárez, suspendido un partido por "conducta violenta"

Importante revés para el Inter Miami de cara al decisivo partido contra el Nashville del próximo sábado. El equipo que dirige Javier Mascherano se juega el pase a la siguiente ronda en el tercer y último partido de la primera seria del 'play-off' por el título liguero, y lo tendrá que hacer con la ausencia de Luis Suárez.

El delantero uruguayo ha sido sancionado por el Comité Disciplinario de la MLS por una jugada del segundo partido de la serie. Suárez pateó en una acción sin balón al defensor Andy Najar, una acción que no fue castigada durante el enfrentamiento, pero finalmente sancionada con un partido de suspensión y una multa de una cantidad no revelada.

"El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido y multado con una cantidad no revelada bajo el Parametro 3 del Comité Disciplinario al delantero de Inter Miami CF Luis Suárez por un partido bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario por conducta violenta en el minuto 71 del partido de Inter Miami contra Nashville el 1 de noviembre", explican en un comunicado.

Pese a que el Inter Miami apeló la decisión, el Comité Disciplinario ha mantenido su resolución y, por lo tanto, Luis Suárez no podrá jugar este sábado en el Chase Stadium. Se trata de una ausencia importante para el equipo de Messi y compañía, que hará frente a este decisivo partido sin su habitual 'killer' sobre el terreno de juego.

Es la segunda vez en los últimos meses que Suárez recibe una sanción en Estados Unidos. Anteriormente, este mismo año, el jugador fue suspendido por escupir al director de seguridad de Seattle Sounders, Gene Ramírez, durante un altercado ocurrido tras la derrota del Inter Miami ante Seattle en la final de la Leagues Cup. En esa ocasión, Suárez recibió una suspensión de seis partidos de la Leagues Cup y tres encuentros adicionales en la MLS.