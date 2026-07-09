Luis Suárez repasa su carrera: "Lo que más admiro de Messi es su humildad y constancia"

Luis Suárez ha logrado convertirse sin duda en uno de los mejores delanteros centro del siglo XXI, tras perforar en innumerables ocasiones las redes con las camisetas de Groningen, Ajax, Liverpool, FC Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros clubes lejos del viejo continente. Ahora, con su carrera adentrándose en la etapa final y como '9' del Inter Miami, el uruguayo cuenta con más tiempo para reflexionar y comentar lo vivido en el mundo del fútbol.

En una entrevista para la revista 'Brands & Players' el charrúa recuerda con cariño su paso por el Barça, aprovecha para admirar a su compañero de equipo Leo Messi, habla de su faceta como empresario e incluso confiesa cuál ha sido el que considera su mayor logro en su carrera.

Luis Suarez en una entrevista para 'Brands & Players' / Brands & Players

“Lo más importante siempre ha estado fuera del campo”

Preguntado por qué significa para él tener éxito, Suárez lo tiene claro: "El éxito va mucho más allá de ganar títulos o marcar goles, para mí, el verdadero éxito es disfrutar de mi familia, ver crecer a mis hijos, mantener los valores con los que me educaron y sentirme orgulloso de la persona que soy". Aunque el fútbol le ha "dado mucho", "lo más importante siempre ha estado fuera del campo", destaca. De hecho, incide en la importancia de su familia al definirse como alguien a quien "le encanta pasar tiempo con su mujer y sus hijos, compartir una comida o hacer actividades juntos".

Además, destaca que todas las decisiones importantes las toma "junto a su mujer". Sobre qué ha cambiado del primer Suárez que aterrizó en Europa, tiene claro que ha "madurado muchísimo", ya que "cuando eres joven vives todo con más intensidad y a veces reaccionas de manera impulsiva", mientras que "con los años aprendes a gestionar mejor las emociones, valorar las cosas importantes y a disfrutar más del camino". Eso sí, "la ambición sigue intacta" y cuando entra al campo "quiere ganar igual que cuando tenía 20 años", aunque ahora "disfruta más del proceso, valora más los pequeños detalles y trata de aportar su experiencia a los compañeros más jóvenes".

Más difícil se le pone escoger qué etapa de su carrera recuerda con más cariño, por lo que repasa brevemente la gran mayoría de ellas: "El Ajax me abrió las puertas de Europa. Liverpool me hizo crecer muchísimo como jugador. Y Barcelona fue una etapa increíble por todo lo que conseguimos juntos. Cada una ocupa un lugar especial en mi corazón".

Luis Suarez en una entrevista para 'Brands & Players' / Brands & Players

Donde aparecen pocas dudas para cualquier amante del deporte es al pensar en cuál es el mejor socio de 'Pistolero' en el campo, pues tanto en su etapa con el Barça como ahora en el Inter Miami de la MLS ha forjado una gran relación personal y profesional con el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi: "Más allá de su talento, lo que más admiro es su humildad y su constancia, ya que es un ejemplo de profesionalidad y competitividad diaria", declara sobre su amigo.

Con su compañero y amigo comparte uno de sus múltiples negocios empresariales, la gestión del Deportivo LSM, un club con el que le gustaría "dejar una huella en el fútbol uruguayo". De igual manera, admite que "le atrae la gestión deportiva" y no descarta continuar vinculado al fútbol cuando cuelgue las botas: "Me gusta mucho la gestión deportiva. No cierro ninguna puerta. Lo importante es seguir vinculado al fútbol".

Otro de sus negocios más conocidos en España es la cadena de restaurantes 'Chalito', y el delantero centro explica este proyecto al contar que "siempre me ha gustado la gastronomía y surgió como una oportunidad de compartir parte de nuestra cultura uruguaya con la gente", por lo que "vimos que había espacio para un concepto cercano, de calidad y con mucha personalidad". "Tiene autenticidad y representa la pasión por compartir momentos alrededor de una mesa, algo muy típico en Uruguay", expone de su negocio gastronómico.