Luis Suárez renueva con Inter Miami y seguirá jugando con Messi

Son días de mucha actividad en las oficinas del Inter Miami. El club americano está viviendo un gran momento, tras coronarse a principios de diciembre como campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia. Precisamente este fue el último partido de Sergio Busquets y Jordi Alba, que pusieron el punto y final a sus carreras con un broche de oro.

Otro de los ex jugadores del Barça que está en la parte final de su carrera es Luis Suárez. El delantero uruguayo de 38 años seguirá la próxima temporada con el Inter Miami, tras alcanzar un acuerdo de renovación con el club. Se especuló con un posible regreso a Nacional de Montevideo, club de sus amores, e incluso con una posible retirada, pero finalmente el delantero de Salto ha decidido que todavía tiene cuerda para seguir disfrutando del fútbol.

Reguilón se las tuvo con Messi y Suárez en 2019 / X

A pesar de ello, Suárez ha ido claramente de más a menos, perdiendo protagonismo en los últimos partidos. Contra Cincinnati (en cuartos de final) y contra New York City (semifinales) salió en la segunda mitad, disputando quince y ocho minutos respectivamente. La final contra Vancouver Whitecaps, la presenció desde el banquillo, sin saltar al verde.

El '9' uruguayo seguirá jugando al lado de su mejor socio, Leo Messi, que también renovó su contrato con el club americano hasta 2028. Ambos se reencontrarán con Sergio Reguilón, que fue anunciado el pasado lunes como nuevo fichaje para Inter Miami, para suplir la vacante que deja libre Jordi Alba con su retirada.

Tanto Messi como Suárez se 'engancharon' con el canterano madridista en uno de los clásicos que enfrentó a Real Madrid y Barça, en 2019. Ahora compartirán vestuario, de hecho, Reguilón reconoció sus ganas de jugar con Messi: "No te voy a mentir, venir a jugar con Leo es una motivación extra".