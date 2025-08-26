Luis Suárez maravilla en Lisboa: "Gyökeres ya hizo su historia, yo quiero dejar la mía"

Hablar de Luis Suárez es hablar de gol. No por el Pistolero de Salto, que también, hoy en Miami junto a Messi. Con el mismo nombre, pero de Santa Marta como Falcao, Luis Javier Suárez sigue dejando claro allí donde va que lo suyo es marcar. Lo hizo en el Almería para coronarse como Pichichi de LaLiga Hypermotion la pasada temporada y lo sigue haciendo este curso, en Lisboa, con un Sporting CP que apostó por él para reemplazar al voraz Gyökeres, hoy en el Arsenal. Y no ha sido menor al reto.

El atacante rompió los registros de Segunda en el Almería, apuntándose 27 goles en 41 partidos. Y, aunque los indálicos no lograron el ascenso, el cafetero dejó también una importante suma económica: 22,2 millones de euros pagó el equipo lisboeta por sus servicios tras conocerse la marcha de su artillero sueco a Inglaterra.

En su estreno en Portugal, los números avalan la apuesta. Tres partidos oficiales de liga con el Sporting CP y tres victorias consecutivas. La primera, ante el Casa Pia, terminó con triunfo por 0-2 sin que el colombiano participara en el marcador.

En la segunda jornada, frente al Arouca, firmó un doblete en la goleada por 6-0 en el José Alvalade, confirmando su instinto dentro del área. Y en la tercera fecha, contra el Nacional, se vistió de asistente: repartió dos pases de gol y vio cómo un tanto suyo fue anulado tras revisión del VAR, en un encuentro que terminó 1-4 para los de Rui Borges

DESMARCÁNDOSE DEL 'FANTASMA GYÖKERES'

Con esos registros, suma ya dos goles y tres asistencias en apenas tres partidos de la Primeira Liga. Una producción inmediata que encaja con las exigencias del club lisboeta, inmerso en la pelea por el liderato con Benfica y Porto. Suárez, que ocupa el puesto de referencia ofensiva en el once, ha demostrado que no sólo aporta en la definición, sino también en la creación de espacios y asociaciones ofensivas.

En Lisboa, los focos están puestos en su capacidad de adaptación al sistema de Rui Borges. El técnico le ha dado libertad para moverse entre los centrales rivales y aprovechar su velocidad al espacio, un recurso habitual en la liga portuguesa. Con Gyökeres convertido en referente en Inglaterra, el reto de Suárez es mantener la eficacia en un equipo que aspira a todo.

"Gyökeres es un jugador top, lo demostró aquí. Él ha hecho su historia, pero yo quiero marcar la mía, la de Luis Javier Suárez. Espero que estos partidos sean el inicio de algo bonito también", sentenció a los micrófonos de 'Sport TV' tras finalizar el partido ante el Arouca. De él dependerá que la afición olvide rápido al sueco enmascarado.