Luis Muñoz, el seleccionable por España, Inglaterra, Panamá o Jamaica de 13 años que ha sido el debutante más joven de la Youth League

Un nuevo caso de precocidad en el fútbol y un nombre más que asoma la cabeza a una edad inusual. Luis Muñoz, nacido el 18 de diciembre de 2011, disputó ayer los últimos minutos ante el Bayern de Múnich en la Youth League, con apenas 13 años.

El nuevo récord rompe el anterior de Liam Payas, jugador de los Lincoln Red Imps, que el año pasado jugó ante el Maribor con 14 años, tres meses y un día. El joven centrocampista del Arsenal rebajó esa marca en 3 meses y 21 días.

Hijo de padre panameño y madre inglesa, Muñoz sigue quemando etapas y compitiendo en categorías superiores a las que le corresponderían por edad. Ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Sub-15 de Inglaterra y del Sub-16 del Arsenal, con el que recientemente se coronó campeón nacional de la Premier League. Aun así, podría elegir representar a España o Jamaica, además de Inglaterra y Panamá.

Este nuevo hito es otro producto de éxito de Hale End, la prolífica cantera 'gunner', de donde han salido jugadores asentados en el primer equipo como Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly o Ethan Nwaneri. Curiosamente, el pequeño de los Nwaneri, Emerson, también debutó ayer desde el banquillo, con tan solo 15 años. Pese al triunfo por 4-2 frente al Bayern, el Arsenal está prácticamente eliminado, ya que perdió sus cuatro primeros partidos en la Champions juvenil.

Aun con el debut histórico de Muñoz, el gran protagonista fue un nombre cada vez más habitual en las convocatorias de Arteta: Max Dowman. El mediapunta, que ya debutó en agosto en la Premier League, dejó huella con un doblete, el segundo tras una jugada brillante en la que se deshizo del defensa con una ruleta antes de definir con una vaselina sutil.

Arteta tiene una auténtica mina de diamantes en la academia, y ahora puede sumar una joya más a su lista a seguir de cerca.