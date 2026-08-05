Luis Milla: "Cesc Fàbregas te convence fácil"

Durante la celebración del Mundial de Clubes de la Kings League en Milán, Luis Milla, recién llegado al Como procedente del Getafe, atendió a SPORT para repasar sus primeros días en Italia, cómo fue su primer contacto con Cesc Fábregas y hablar sobre el proyecto y la filosofía del club italiano.

Milla, que rápidamente reconoció que no hicieron falta demasiados argumentos para convencerle de aceptar la propuesta del conjunto italiano, afronta con ilusión esta nueva etapa de su carrera. El centrocampista se ha incorporado al Como atraído por un proyecto ambicioso y, especialmente, por la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Cesc Fàbregas.

"Al final Cesc te convence fácil. Tiene una forma de expresarse y una ambición para hacer las cosas y para conseguir lo que quiere. Es muy fácil decir que sí a este tipo de proyectos y estoy muy feliz del paso que he dado".

Luis Milla, en pretemporada con el Como / COMO

Para el centrocampista, trabajar diariamente con una figura como Fàbregas supone una oportunidad especial tanto a nivel profesional como personal: "Es especial por lo que ha significado y por lo que está haciendo como entrenador. Creo que es una persona que me puede ayudar a crecer". Además, espera poder contribuir a que el Como mantenga su buena dinámica: "Ojalá este año sea tan grande como los que vienen haciendo. Aquí estaré para ayudar al equipo".

"La Champions es algo con lo que he soñado siempre"

Milla también se mostró satisfecho con sus primeras sensaciones en el fútbol italiano. El jugador está todavía inmerso en el proceso de adaptación a un nuevo país, pero destacó el entorno que ha encontrado desde su llegada: "Estoy muy feliz y muy contento. Es una nueva experiencia, un nuevo país y una nueva liga. Me estoy adaptando poquito a poco a todo lo que me va a venir, pero estoy muy feliz con el club que me he encontrado y con el proyecto, que es algo muy bonito".

Luis Milla, nuevo jugador del Como / COMO

El futbolista también habló con entusiasmo de la posibilidad de disputar por primera vez la Champions League, una competición con la que siempre había soñado: "Sin duda tengo ganas. Es la primera vez para mí y es algo muy bonito, algo que he soñado siempre. Espero que sea una oportunidad muy especial para todos y que podamos disfrutarla".

Sorprendido por el nivel de la Kings League

Más allá de su nueva aventura en el Como, Milla también valoró positivamente su experiencia como espectador del Mundial de Clubes de la Kings League en Milán. El centrocampista admitió que el formato impulsado por Gerard Piqué le causó una impresión mejor de la que esperaba: "La verdad es que me ha sorprendido. En persona gana mucho por el nivel, la intensidad y lo rápido que va todo. Estoy disfrutando mucho del espectáculo".

Preguntado por la posibilidad de jugar en la competición una vez termine su carrera profesional, Milla no cerró completamente la puerta, aunque espera que ese momento tarde en llegar: "Eso ya es más complicado. Espero retirarme tarde del fútbol profesional y, a partir de ahí, ya veremos. Me gusta mucho el fútbol, así que cuidado, porque puede pasar".

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El tamaño reducido del terreno de juego sería, según reconoció, uno de sus principales retos: "Necesito más espacio que el que hay en este campo, que es un poquito más pequeño, pero creo que me adaptaría".