Luis García: “El fútbol se está volviendo loco, sino que se lo pregunten a Xavi”

Luis García (Oviedo, 44 años) vive su segunda experiencia en Catar. Después de hacerlo como ayudante de Tintín Márquez, con quien ganó la Copa de Asia en 2023, lo hace ahora como seleccionador. Con su uniforme de trabajo y una complicidad y simpatía que pocas veces se ven ya hoy en día en el fútbol, atiende a SPORT en Doha.

Hablamos del momento del fútbol actual, la falta de paciencia con los entrenadores y sus objetivos, con el Mundial a la vista, entre muchos otros temas.

Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Catar?

Muy bien. Es un país maravilloso, con una tranquilidad y una seguridad que no encuentras en ningún otro lado. Para mí y sobre todo para mi familia es un sitio de diez. Además, en cuanto a nivel deportivo creo que lo está haciendo muy bien. Es el mejor país para poder organizar cualquier evento deportivo, por instalaciones, comunicaciones, seguridad… todo el mundo quiere que Catar organice los grandes eventos deportivos aquí en Asia. La verdad que es un lujo.

¿Qué tal es llevar una selección?

Es otra historia. Es muy diferente a un club porque no tienes el tiempo. Aunque ya ni en un club tienes tiempo. Y hoy en día cada vez menos, viendo cómo está todo. Pero en una selección aún menos. Porque sí, tienes mucho tiempo para analizar, pero tienes muy poco tiempo para trabajar e interiorizar lo analizado previamente.

La mayor diferencia con respecto a ser entrenador de un club o de una selección es el tiempo y el proceso. Yo creo mucho en el proceso. Pero en una selección es imposible porque no hay tiempo. Estar en una selección es algo heavy, es potente. Una experiencia bonita como ya lo fue la primera vez con Tintín.

Luis Garcia ya estuvo como ayudante de Tintín Márquez / Agencias

¿Guardas buen recuerdo de esa etapa?

Fue espectacular. Al final hacer un proyecto conjunto con amigos siempre es especial, y sobre todo por el hecho que Tintín pudiera conseguir esa Copa de Asia, que creo que es el reconocimiento a su trayectoria, porque fue algo histórico.

La gente lo puede llegar a ver hasta como una cosa medio normal, pero no se dan cuenta que es que es como si Malta ganara Eurocopa. Vas a competir con Irán, que tiene 70 millones de habitantes, Corea, Australia… fue algo histórico.

Entrenar parece ser ya una profesión de riesgo…

Bajo mi punto de vista creo que se está volviendo loco todo en el fútbol. Siempre hago el parecido como cuando tienes una instalación eléctrica y no funciona demasiado bien y coges y cambias el fusible. Entonces eso parece que funciona un rato, pero después... vuelve a caer. Es un negocio que está montado así. A todo el mundo le gustaría tener algo más de tiempo, pero se está basando todo en la inmediatez del resultado.

Por una parte, hay esa rotación de entrenadores para que la gente vaya entrando, pero, por otro lado, no tienes nunca una estabilidad. Es el negocio que hay montado. Es así, hay que aceptarlo porque somos parte de ello.

¿Cómo seleccionador también vives con esa sensación de inmediatez constante o tienes cierta tranquilidad en el día a día?

Puedes tener tranquilidad, pero ahora cuando lleguen los partidos en marzo va a dejar de ser tranquilidad, porque al final como seleccionador tienes solo dos partidos cada cierto tiempo. Y te juegas mucho en ellos. Además, ya no solo representas a un club, sino que estás representando a un país y la presión es todavía mayor.

Un gran ejemplo de confiar en el proceso es el Unicaja de Málaga, que ganó el otro día la Copa del Rey. Cinco años con Ibon Navarro que han dado sus frutos…

Cinco años en el fútbol es una cosa imposible. No tengo la estadística, pero seguramente de diez entrenadores que cambien de club, uno es porque acaba contrato. Me cuesta entender que los entrenadores o el cambio de entrenador sea siempre la única solución. En muchos momentos la paciencia y el dejar hacer a los entrenadores es la clave de todo.

¿Crees que en España eso se acentúa todavía más por la presión social y mediática que hay en el fútbol?

Las redes sociales han liquidado todo. Cualquiera puede emitir una opinión de cualquier manera. Los directivos se sienten más presionados que antiguamente y eso lo acelera todo.

Aquí se han cambiado muchos entrenadores de los clubes también. La presión y los cambios de entrenadores se viven igual en todas partes, aunque evidentemente hay sitios donde son más pasionales que otros. Pero la presión existe y es parte de este negocio.

Tú lo viviste en primera persona

Sí, sí. Pero bueno, al final fue lo mismo. Son momentos y son temporadas que tocan así.

Ahora mismo todo esto está montado así, con las redes sociales, con esa presión excesiva muchas veces de la inmediatez. Pero, por salud mental hay que estar lejos de todo ello. Por lo menos los que trabajamos en esto, debemos estar fuera.

En España la presión en el fútbol no es solo con entrenadores. ¿Qué opinión te merece todo lo que está sucediendo con los árbitros?

Es un poco lo mismo al final. Desde que se comenzó con el VAR se decía que todo se iba a terminar, pero al final cada vez parece que se complica más. Creo que se está perdiendo un poco la esencia. Se están parando muchas cosas, fueras de fuego por un centímetro, los pisotones… se está enrevesado todo un poco, pero yo sí creo que los árbitros españoles son muy buenos árbitros.

Pero lo que está sucediendo actualmente con el comunicado del Real Madrid, es impensable de verlo en otro país.

No sabemos lo que puede pasar en otro sitio porque estamos lejos o porque no leemos las redes sociales de allí o la prensa de allí, que es una prensa también bastante crítica y bastante dura muchas veces.

Al final cada uno utiliza sus armas de la manera que cree. Todos intentan meter presión a su manera, unos intentan suavizarla para ver si las cosas les benefician, otros intentan apretar para ver si les beneficia. Al final cada uno intenta arrimar las cosas a su equipo y a su club.

¿Aquí en Catar también hay un fanatismo tan tóxico?

Es que es diferente porque a la gente le gusta mucho el fútbol, pero no son mucho de ir al campo. Es cierto que muchas veces los equipos más pequeños se suelen quejar de los grandes, pero eso ha pasado toda la vida y eso es un tema histórico.

¿Te ves volviendo a entrenar a un club?

Sí, claro que sí. Además, hoy en día que el fútbol está tan globalizado, la gente hoy entrena aquí, mañana está entrenando en México y pasado está entrenando en España o en Inglaterra.

El fútbol también ha cambiado en ese sentido. Antiguamente, cuando tú te ibas a la India o te ibas a Japón ya parecía que te ibas del mapa, pero se han visto muchos casos de entrenadores que han triunfado tras irse a destinos así.

Para mí, tanto por curriculum con la Copa Asia que gané como ayudante de Tintín, como a nivel de formación y cultural está siendo una aventura increíble. Que la gente ya te vea como un entrenador que puede salir de España a entrenar a cualquier sitio es un paso muy importante. Como he dicho antes, tenemos que ser globales para todo.

Luis García en su etapa en el Espanyol / RCD Espanyol

Xavi también empezó su carrera como entrenador aquí y fue muy reconocido por su trabajo. ¿Dejó huella en el fútbol de Catar?

Sí, claro. Hay un recuerdo excelente de Xavi aquí en Catar. De hecho, de no haber sido por la necesidad del Barça seguro que se hubiera quedado mucho más tiempo aquí, pero del tiempo que estuvo hay un muy buen recuerdo.

Los jugadores mantuvieron muy buena relación con él cuando estuvo aquí. De vez en cuando nos mandamos algún mensaje. Es un tío extraordinario, un tío que aquí ha dejado huella.

¿Se fue injusto con él en el Barça?

Es lo que hablábamos antes. Tendemos muchas veces a ver solo lo inmediato. Se le mató mucho a Xavi cuando llegó Flick, y después se vio que Xavi también estaba haciendo bien las cosas. Bueno, muchas cosas esas que hay, son del propio Xavi.

Ese es un poco el dolor muchas veces cuando lees cosas, cuando ves cosas, porque se tiende a tirar una opinión así de buenas a primeras, y después cuando pasa el tiempo y se analiza más fríamente a lo mejor esa opinión no era tan acertada, pero ya se han llevado por delante a Xavi Hernández en el momento.

Muchas veces se critica más a la persona que al entrenador, pero me parece injusto porque creo que Xavi es un muy buen entrenador.

Xavi y Luis García, en la tradicional foto previa al derbi / Valentí Enrich

Hay muchos entrenadores catalanes en el fútbol base aquí en Catar. ¿Se quiere trabajar con el modelo Barça que enseñó el propio Xavi?

Sí, hay mucho español. Están metiendo a gente a formar los niños y como dirigentes en el fútbol, pero no es fácil desarrollar ese tipo de juego. Al final hay que trabajar muchísimo el concepto, el jugador lo tiene que entender, lo tiene que interpretar… pero la parte positiva que tuvo Xavi aquí es que tuvo ese tiempo para poder desarrollarlo como él quería y acabó haciendo jugar muy bien a su equipo.

¿Tú cuanto tiempo te ves aquí como seleccionador?

No lo sé, porque hoy en día el fútbol uno como entrenador tiene que pensar a corto plazo. Los proyectos por más que se le llene a la gente la boca decir que hay proyectos, son los siguientes partidos y a partir de ahí vamos viendo.

¿Llegar hasta el Mundial sería un buen objetivo, no?

No cabe duda. Por eso estamos aquí. Sería un hito histórico que Catar se clasificara para el Mundial. Sería la primera vez en la historia que lo hace por la fase de grupos y no por ser anfitrión. No cabe duda de que vamos a luchar por ello.