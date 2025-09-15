Luis Enrique, en vilo: cinco lesionados con el Barça a la vista

Para la sorpresa de nadie, el París Saint-Germain cumplió y venció con holgura a un combativo Lens gracias al doblete de un Bradley Barcola que lideró el ataque parisino ante las ausencias de Ousmane Dembélé, Desiré Doué... y de un Kvicha Kvaratskhelia que pidió el cambio en el ecuador de la primera mitad tras un choque de rodillas con Odsonne Edouard y cedió su puesto a Ibrahim Mbaye.

No haber tenido pretemporada está lastrando de manera notable al campeón. Los resultados, eso sí, sonríen a Lucho: pleno de triunfos y la Supercopa de Europa en su bolsillo. Pero la enfermería no está llena, sino abarrotada. Y de estrellas: Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee y Lucas Beraldo.

Doué, muy justo

Han ido cayendo como moscas. El dúo galo hizo saltar las alarmas en París durante el Ucrania-Francia: el exazulgrana acabó tocado en el triunfo del PSG en Toulouse y sufre una lesión en el isquiotibial derecho; Doué fue retirado al descanso debido a una distensión en la pantorrilla derecha. El 'mosquito' estará unas seis semanas de baja y no llegará en ningún caso al duelo ante su exequipo, mientras que el '14' - al que se le estimaban unas cuatro semanas de recuperación - lo haría prácticamente al límite.

Dembélé se retiró lesionado con Francia en el duelo internacional contra Ucrania / 'X'

Y los otros tres se lesionaron ante el cuadro norteño. 'Kvara' fue el primero en caer. Permaneció tendido en el césped durante unos instantes tras ese choque de rodillas con Edouard y, pese a que trató de continuar, finalmente abandonó el encuentro visiblemente cojeando. Se le sumó el surcoreano, que en el 57', después de intentar un disparo, tuvo que ser sustituido por Senny Mayulu. A partir de ahí, Luis Enrique - que llevaba todo el partido en la tribuna de prensa con el cabestrillo en su brazo izquierdo tras su reciente accidente ciclista - bajó para dirigir a los suyos sobre el césped.

"El más grave es Beraldo"

Para colmo, Beraldo se torció el tobillo en una mala caída tras un duelo aéreo y fue evacuado del terreno de juego en camilla. Se echó las manos a la cara, gesto que sembró el terror entre la afición parisina. "Kvara se lesionó al principio. Kang-in Lee no parece muy grave. El más grave, creo, es Beraldo. En el campo, tenía bastante dolor. Ojalá el mínimo posible, porque necesitamos a todos y la temporada va a ser larga", valoró Lucas Hernández en 'Ligue 1+' tras el pitido final.

Sea cual sea el alcance de las lesiones, en el PSG existen motivos de sobra para estar preocupados. Luis Enrique, eso sí, se mostró tranquilo: "Se acerca la competición que todos adoran, la Champions League. Es un momento un poco difícil para nosotros debido a algunas lesiones. Tenemos que esperar a ver los resultados de las pruebas de los tres jugadores. Sabemos de nuestra capacidad de adaptación y debemos pensar en cómo responder como equipo", declaró tras el triunfo ante el Lens.

Barcola se queda solo

"Tenemos que jugar al Tetris para distribuir los minutos entre los jugadores y ver el panorama general", añadió. Sin Dembélé ni Doué, el club capitalino iniciará la defensa de su título en la Champions League ante la Atalanta con una plantilla reducida. Barcola será el único atacante titular y Willian Pacho regresará, presumiblemente, al eje de la zaga para acompañar a Marquinhos - sin minutos ante el Lens -. Veremos, pues, a Mayulu y Mbaye.

El próximo domingo 21 de septiembre tocará visitar el Vélodrome y el miércoles 1 de octubre... ni más ni menos que al Barça de Hansi Flick. Ousmane Dembélé no estará sobre el césped. ¿Alguien más le acompañará en la grada?