Luis Enrique responde a un periodista español sobre su futuro en el PSG: "Los españoles siempre tocan ahí..."

El PSG cosechó este fin de semana una de esas victorias con las que se ganan títulos. No solo por el resultado, sino por las sensaciones que deja una goleada de escándalo ante el eterno rival. Los de Luis Enrique le endosaron una manita al Olympique de Marsella con un Dembélé en modo Balón de Oro para dejarle claro al Lens -su principal perseguidor- que el campeón de Francia no se achanta.

Más allá de la actuación del exjugador del FC Barcelona, 'Le Classique' del fútbol francés dejó varios titulares, como el debut de un Dro que fue presentado como una auténtica estrella o unas declaraciones pospartido de Luis Enrique pronunciándose sobre su futuro.

Preguntado por el ambiente vivido en el Parque de los Príncipes, el técnico asturiano no dudó en rendirse a su afición, que le acogió con los brazos abiertos desde el primer día: "Pudimos marcar más goles, pero es un día muy importante para nuestra afición porque hicimos historia. Es significativo: 5-0, algo que nunca había sucedido. Vimos a los aficionados, es increíble, el nivel de la afición en cada partido. Estamos acostumbrados. Siempre están ahí, en cada partido. Cuando tenemos problemas, están ahí. Es un verdadero placer".

Contrato hasta 2027

Sus palabras en rueda de prensa demuestran que Luis Enrique está muy a gusto viviendo en la capital francesa, por lo que fue entonces cuando un periodista español aprovechó para abordar el tema de su futuro, que ha sido objeto de rumores en las últimas semanas. El exentrenador azulgrana tiene contrato con el PSG hasta junio de 2027.

Todavía es pronto para hablar de renovación, pero Dani Gil, corresponsal en París de la Cadena COPE, le preguntó si era realista pensar en quedarse más allá de 2027 y si contemplaba esa situación teniendo en cuenta la comunión entre el equipo y la afición.

Noticias relacionadas

La respuesta de 'Lucho' no dejó indiferente a nadie: "Los españoles siempre tocan ahí... ¡PAM! ¡En la fibra! ¡PAM! Estoy muy feliz en París. Esto es París". Un mensaje corto, pero contundente, con el que mandó un mensaje tanto a su propia afición como a la directiva del PSG: hay Luis Enrique para rato.