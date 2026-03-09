FÚTBOL INTERNACIONAL
Luis Enrique hace más con menos y registra ingresos récord en el PSG
Incluso con un presupuesto menor, el equipo parisino dejó títulos y ganancias históricas para el club
No solo títulos y la primera Champions en su historia ha dejado Luis Enrique en su paso por el París Saint-Germain, sino que también gestó un proyecto que desencadenó ganancias históricas para el equipo y además haciéndolo con un presupuesto menor.
La llegada del entrenador español al conjunto parisino en 2023 marcó el inicio de un nuevo modelo en el club, quitando el foco en las superestrellas del equipo y centrándolo en el desarrollo de cada jugador para el óptimo funcionamiento como conjunto.
La salida de Kylian Mbappé resultó clave no solo para el crecimiento del equipo que se perfilaría a ganar seis títulos, pero también como factor económico en las ganancias del club, pues cabe señalar que tan solo el salario del delantero francés le costó al club alrededor de €72 millones en su última temporada.
Generar más con menos
Comparando temporadas consecutivas, la masa salarial del PSG vio una reducción sustancial de aproximadamente el 31.5%, bajando de un estimado de €293 millones (Sports Reference) durante la temporada 2023-24 a €200 millones (Sports Reference) en la campaña 2024-25.
Bajo la gestión de Luis Enrique, aún sin Mbappé, el PSG se convirtió en una máquina de fútbol que arrasó en todas las competencias que jugó, haciéndolo además de manera vistosa, lo que propició que la afición se volcara con el equipo donde quiera que fuera y desde todos los rincones del mundo.
Prueba de ello fue el incremento en ganancias reportado en las cuentas de la temporada 24/25, que hizo un cierre de caja con €837 millones, la mayor cantidad en la historia del club.
Evidentemente, entre más victorias suma el equipo, más torneos juega, más partidos disputa y eso también se traduce en un mayor ingreso por la venta de entradas. En este rubro, el club reportó la ganancia de €175 millones, lo que marcó también un nuevo récord personal; gozando de un incremento del 4% respecto al año anterior.
Así que no solo fueron nuevos trofeos en las vitrinas los que hasta ahora ha dejado Luis Enrique en el PSG, son también nuevos récords y billetes en caja que muestran el reflejo de una afición parisina que ha mostrado el apoyo total de su equipo ante su manera de jugar y dominar el fútbol nacional y europeo.
- Athletic Club - Barça, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo
- La continuidad de Dro, en peligro
- Los planes del Barça con Gavi
- Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): 'Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr