Luis Enrique hace más con menos y registra ingresos récord en el PSG

No solo títulos y la primera Champions en su historia ha dejado Luis Enrique en su paso por el París Saint-Germain, sino que también gestó un proyecto que desencadenó ganancias históricas para el equipo y además haciéndolo con un presupuesto menor.

La llegada del entrenador español al conjunto parisino en 2023 marcó el inicio de un nuevo modelo en el club, quitando el foco en las superestrellas del equipo y centrándolo en el desarrollo de cada jugador para el óptimo funcionamiento como conjunto.

La salida de Kylian Mbappé resultó clave no solo para el crecimiento del equipo que se perfilaría a ganar seis títulos, pero también como factor económico en las ganancias del club, pues cabe señalar que tan solo el salario del delantero francés le costó al club alrededor de €72 millones en su última temporada.

Generar más con menos

Comparando temporadas consecutivas, la masa salarial del PSG vio una reducción sustancial de aproximadamente el 31.5%, bajando de un estimado de €293 millones (Sports Reference) durante la temporada 2023-24 a €200 millones (Sports Reference) en la campaña 2024-25.

Bajo la gestión de Luis Enrique, aún sin Mbappé, el PSG se convirtió en una máquina de fútbol que arrasó en todas las competencias que jugó, haciéndolo además de manera vistosa, lo que propició que la afición se volcara con el equipo donde quiera que fuera y desde todos los rincones del mundo.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG goleó 5-0 al Inter de Milán para ganar la primera Champions League en su historia / EFE

Prueba de ello fue el incremento en ganancias reportado en las cuentas de la temporada 24/25, que hizo un cierre de caja con €837 millones, la mayor cantidad en la historia del club.

Evidentemente, entre más victorias suma el equipo, más torneos juega, más partidos disputa y eso también se traduce en un mayor ingreso por la venta de entradas. En este rubro, el club reportó la ganancia de €175 millones, lo que marcó también un nuevo récord personal; gozando de un incremento del 4% respecto al año anterior.

Así que no solo fueron nuevos trofeos en las vitrinas los que hasta ahora ha dejado Luis Enrique en el PSG, son también nuevos récords y billetes en caja que muestran el reflejo de una afición parisina que ha mostrado el apoyo total de su equipo ante su manera de jugar y dominar el fútbol nacional y europeo.