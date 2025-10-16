Luis Enrique, prudente con Dembélé: "No sé cuándo estará"

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, será una de las bajas más descatadas para el Paris Saint-Germain en el partido de este viernes ante el Strasbourg en el Parque de los Príncipes.

El entrenador del equipo parisino, Luis Enrique, sí podrá contar para sustituirle con Désiré Doué, que todo indica que regresa también de sus molestias, pese a que aún no ha recibido el alta médica. “Hay siempre sorpresas con una pausa internacional; hay que esperar a que los jugadores regresen, ver en qué condiciones están; además, hay situaciones personales que deben analizarse", comentaba Luis Enrique en rueda de prensa sobre el francés y Marquinhos, que está en la misma situación. "Lo veremos en función de cómo se sientan. Pero es una buena noticia saber que están disponibles.”

Sobre Dembélé, Luis Enrique afirmó este jueves en rueda de prensa que no sabe "cuándo estará. Puedo observar el nivel de los jugadores en los entrenamientos. Buscamos no tomar riesgos con ellos. Las lesiones forman parte del deporte de alto nivel. Tratamos de mejorar la salud de los jugadores. Nuestro equipo médico es una referencia. Pero hay que esperar a verlos entrenar.”

Una de las polémicas de este parón de selecciones ha involucrado el PSG con la Federación francesa por la lesión de Bradley Barcola, aunque el asturiano evitó polemizar: “No me interesa. En los equipos de alto nivel siempre hay ruído. Muchos han hablado. Yo hablo del PSG y del equipo. Las complicaciones no me interesan. Me importa el nivel del equipo, de los jugadores y su salud.”

Al ser consultado si con esas recuperaciones la 'tormenta' de lesiones había quedado atrás, Luis Enrique respondió con franqueza: “No sé lo que sucederá en el futuro. Vamos a gestionar lo positivo y lo negativo. No puedo asegurar la cantidad de lesionados que habrá.”