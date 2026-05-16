Luis Enrique: "La primera Champions es historia, lo que me interesa es traer otra"

Catorce días quedan para la gran final de la Champions. Apenas dos semanas para el día más esperado de la temporada en Londres... y en París. Porque es tal la exigencia en el Parque de los Príncipes que ni el PSG ni Luis Enrique se conforman con haber ganado la pasada Champions, sino que lucharán a muerte por revalidar un título que les permitiría entrar en los libros de historia.

Así lo demostró el discurso del técnico asturiano este sábado, en la previa del derbi frente al París FC con el que se cerrará la temporada en la competición doméstica francesa. "Este es nuestro último partido. Somos campeones, pero el objetivo es ganar este encuentro. Es un derbi y tenemos que estar a la altura de nuestro título de campeones de Francia. Queremos rendir bien y jugar con ambición", dijo 'Lucho' en rueda de prensa.

Luis Enrique, eso sí, agradeció no tener que desplazarse y evitar así el desgaste de su plantilla, puesto que el estadio de su rival ciudadano se encuentra a escasos metros del Parque de los Príncipes: "Estamos contentos de jugar este último partido casi como si fuera en casa, en el sentido de que no tenemos que viajar. La cercanía de los dos estadios hace que este partido sea muy especial".

Con el cuadro de Dembélé, Kvaratskhelia y compañía ya campeón de la Ligue 1 y con el París FC ya salvado, el hecho de ser el último duelo de preparación antes de la final del 30 de mayo se convierte en el único aliciente del partido más allá de la emoción propia de un derbi.

"Plenamente convencido de poder ganarla"

Será en Budapest donde el PSG luche por la que puede ser su segunda Champions consecutiva, algo que Luis Enrique tiene entre ceja y ceja: "Estoy plenamente convencido de que podemos ganarla. Esa es mi motivación y la motivación del equipo y por eso preparamos el partido de mañana en estas condiciones".

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Pese a que ganar la primera Liga de Campeones fue "increíble, insuperable, inolvidable", eso ya es historia: "Y a mí no me interesa la historia, lo que me interesa es traer la otra". "Escribir la historia no se trata de ganar la primera Champions League, se trata de ganar la segunda, eso es lo que hace la historia", concluyó el entrenador español.