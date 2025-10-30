Luis Enrique paga un alto precio: Doué, KO hasta 2026

Luis Enrique respira - a medias - con Desiré Doué. El MVP de la final de la Champions League 2025 hizo saltar las alarmas en el Lorient-París Saint-Germain. Abandonó el césped del Stade du Moustoir en el minuto 62 entre lágrimas y en camilla y, en zona mixta, fue visto en muletas y sin poder apenas apoyar la pierna derecha. En el PSG, lógicamente, se temían lo peor. Las exploraciones posteriores, sin embargo, determinaron que el extremo sufre "una lesión muscular en el muslo derecho" y estará "unas semanas" de baja, según estimaciones del propio club.

No es el primer contratiempo físico que lamenta el club capitalino. Y, probablemente, no será el último. La participación en el Mundial de Clubes está azotando de lo lindo a un París Saint-Germain que no tuvo pretemporada. Luis Enrique, firme en su intención de velar por la salud de sus futbolistas, no logra poner freno a una hemorragia que castiga sin tregua a su plantilla.

Ya tuvo que aprender a vivir sin el Balón de Oro, un Ousmane Dembélé que sufrió un pinchazo en el musulo durante el encuentro entre Francia y Ucrania y al que protegió y no forzó en ningún caso. Y ahora deberá de prescindir - por segunda vez este curso - de los servicios de un Doué que sufrió una lesión muscular durante el parón de selecciones de septiembre.

Doué, durante el partido ante el Lorient / FC Lorient

Mermados

El polivalente extremo, así, se une a una enfermería por la que pasaron Kang-in Lee, Bradley Barcola, Vitinha, Kvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos o un Fabián Ruiz que no participó el miércoles ante el Lorient por precaución. Para colmo, el PSG no pasó del empate en el feudo del decimosexto clasificado y, pese a conservar el liderato (21 puntos), siente el aliento de Mónaco y Marsella, con 20 y 19 puntos - respectivamente - en sus casilleros: "Es una pena porque creo que hicimos una primera parte muy floja; no creamos ninguna ocasión de gol. En la segunda parte mejoramos un poco, pero no lo suficiente para ganar este partido", valoró el asturiano.