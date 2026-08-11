Luis Enrique: "El objetivo de este año es ganar la tercera Champions"

PSG y Aston Villa arrancan la temporada 2026/27 con el primer título europeo en juego de esta nueva campaña. El equipo francés, campeón de la Champions League y el inglés, campeón de la Europa League, se enfrentan este miércoles en el estadio del RB Salzburg (21:00h CET).

Otro reto para Luis Enrique, que ha logrado hacer historia en el PSG, coronando Europa dos veces consecutivas.

"Es un placer estar aquí de nuevo. Volvemos a comenzar. Ha sido una pretemporada particular porque teníamos jugadores volviendo en momentos diferentes. Tenemos a algunos que han jugado el Mundial y justo llegan, pero lo intentaremos hacer como el año pasado, siendo competitivos desde el primer momento", dijo el técnico español a 'PSG TV' en la previa del choque. "Siempre es difícil saber qué tipo de partido nos encontraremos, por el tema que he comentado. Intentaremos tener el balón como siempre queremos, pero todo cambia cuando alguno se adelanta. Es el primer partido oficial y es importante para nosotros. Esperamos hacer un año inolvidable de nuevo y que podamos ganar muchos trofeos".

Más tarde, en rueda de prensa, el entrenador afirmó que el "objetivo de este año es ganar la tercera Champions. Hemos marcado objetivos ambiciosos. La teoría es que podemos ganar de nuevo, pero después falta demostrarlo sobre el terreno de juego. En la historia hay pocos equipos que ganen siempre y nosotros queremos estar entre esos equipos".

"Jugar esta final quiere decir que hicimos las cosas bien el año pasado", añadió.

Sobre el mercado, Luis Enrique no quiso hablar sobre nombres que suenan para reforzar la plantilla parisina, como Ferran Torres: "No hablo de mercado. Solo los jugadores que están en mi equipo".

El español tampoco se quiso 'mojar' en cuanto a las polémicas que han rodeado este verano instituciones como FIFA o UEFA. Sobre ello, dijo que tiene "una opinión, pero no para decir aquí".

Finalmente, Luis Enrique tuvo unas bonitas palabras sobre el fútbol español y el Mundial conquistado por La Roja: "Hace muchos años que el fútbol español está al máximo nivel. Es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Con esta segunda estrella espero que sea el inicio de muchos más triunfos para la selección y para el fútbol español. Fue Luis Aragonés el que abrió el camino, ayudado por el Barça de Pep Guardiola, que puso el estilo de juego identificable. Es algo que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos".

Vitinha: "El Balón de Oro tendría que ser para un jugador del PSG"

El jugador portugués Vitinha habló también en rueda de prensa y se mostró "preparado para jugar. Yo y el equipo vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para ganar. El año pasado también teníamos hambre para más títulos, y este año es lo mismo. Queremos más".

Preguntado sobre el Balón de Oro, Vitinha fue claro al asegurar que se lo daría a un jugador parisino por la temporada en Europa. "Hay muchos jugadores que lo pueden ganar este año. En mi opinión creo que lo tiene que ganar un jugador del PSG. Ya sea Kvara, Dembélé o Fabián. Estos son mis preferencias. Hay otros candidatos como Kane o Mbappé, pero yo votaría para un jugador del PSG", comentó.

En relación a eso, habló sobre Khvicha Kvaratskhelia, uno de los candidatos: "Lo he visto bien y con ganas. Hace tiempo que no juega y tiene ganas de estar aquí. Igual un poco más que todos los que hemos estado en el Mundial. También quiere ganar, como todos".

Vitinha, en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa / PSG

Para acabar, Vitinha habló brevemente sobre el papel de su selección en la Copa del Mundo. Con Portugal no tuvimos el resultado que quisimos en el Mundial, pero no es el momento de hablar de eso. Ya tengo la mente en el fútbol de clubes", dijo.

Marquinhos: "Luis enrique no nos deja bajar los brazos pese a haber agnado antes"

El capitán del PSG, Marquinhos, aseguró en la rueda de prensa que el objetivo del equipo es "conseguir otra vez todos los trofeos. Sabemos que es difícil pero vamos a ir paso a paso. Mañana tenemos un objetivo y pese a no tener muchos entrenamientos juntos, tenemos ganas".

Además, el brasileño alabó al entrenador español: "Luis Enrique sabe muy bien trasladar el mensaje a los jugadores. Ambicioso y claro. Todos sabemos lo que hacer y hay trabajo en la preparación física y mental. Todos damos lo mejor para mejorar lo mejor posible. Mañana jugaremos con estas cartas y vamos a buscar este título porque es importante. Es un entrenador que no nos deja bajar los brazos pese a lo que hayas ganado antes. Esa es la mentalidad."

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Marquinhos, en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa / PSG

Finalmente, sobre Kvaratskhelia, dijo que el georgiano "está bien. Ha tenido unas buenas vacaciones y se ha preparado bien. Ha sido difícil enfrentarse a él en los entrenamientos. Pero no nos centramos en un sollo jugador. Esa es la filosofía del entrenador y del club. Todos somos importantes. Si hace otra buena temporada será bueno para nosotros para nuestros objetivos".