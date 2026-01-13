Luis Enrique jugó con fuego: "No es justo"

Saltó la sorpresa en Francia: el París Saint-Germain cayó eliminado de la Coupe de France en los dieciseisavos de final. ¿El culpable? El Paris FC. Viven puerta con puerta - de hecho, 100 metros separa el Parque de los Príncipes del Stade Jean-Bouin -, pero hacía casi 50 años que no cruzaban sus caminos en la máxima categoría del fútbol francés. El derbi parisino, pues, se retomaría esta 2025/26 después de que el Paris FC recibiese el respaldo económico y deportivo por la familia Arnault y el grupo Red Bull, respectivamente.

El primer asalto se lo llevó el campeón por defecto, un PSG que amarró los tres puntos gracias a las dianas de Desiré Doué y Ousmane Dembélé y neutralizó a un peleón Paris FC (2-1). Y eso que Les Parisiens estaban sumidos en una situación delicada, coqueteando con el descenso y el vestuario enfrentado. Pero dieron guerra en el Parque de los Príncipes.

Sorpresa mayúscula

Aunque más guerra dieron anoche, precisamente, en el mismo escenario. Sacaron al todopoderoso PSG de la Coupe de France y, por tanto, le privaron de su segundo sextete consecutivo. Luis Enrique pecó de extremar las rotaciones y lo pagó caro: perdió su primer título en Francia tras haber conquistado los siete anteriores.

Los Rouge et Bleu fueron superiores en todo momento, pero sufrieron una presión asfixiante de un Paris FC que se mantuvo a flote gracias a un imperial Nkambadio bajo palos. Ya en el segundo tiempo, cuando los de Luis Enrique habían dado un paso al frente y estaban figuras como las de Dembélé, Doué y Nuno Mendes sobre el césped, el Paris FC se puso por delante por medio de Ikoné.

"Hay que saber perder"

Así de impredecible e ilógico es el fútbol. La eliminación copera quizá sirva para dar un toque de atención a un París Saint-Germain que milagrosamente va segundo en la Ligue 1 y aún debe sellar su top-8 en la Champions League. Sobre ello, precisamente, fue preguntado Lucho en rueda de prensa: "Si nos fijamos en el resultado, quizá. Pero por lo que vi durante el partido, fuimos muy superiores. Hay que saber perder. Me queda claro que este es un resultado muy extraño".

El PSG cayó eliminado de la Coupe de France / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

No buscó excusas, pero sí afirmó que "merecimos ganar el partido". "Si debo perder un partido, me gustaría perder siempre de esta manera. El fútbol no es justo. Es un deporte en el que hay que marcar goles. Ellos marcaron un gol, nosotros no. El fútbol es así", lamentó. "Jugar mejor que hoy será difícil. Hemos jugado bien en la primera y segunda parte. Pero hay que marcar goles", observó.