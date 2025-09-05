Luis Enrique, hospitalizado tras una caída en bicicleta

A través de un comunicado, el Paris Saint-Germain anunció que su entrenador, Luis Enrique Martínez, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido una caída en bicicleta, una de sus grandes pasiones más allá del fútbol. El accidente tuvo lugar este viernes, y debido al percance, tuvo que ser trasladado a urgencias. Según apunta 'Le Parisien', la caída ha sido en España.

Fractura en la clavícula

En la nota, el club parisino informa que su técnico tendrá que pasar por quirófano para ser operado de una fractura de clavícula.

Además, el PSG quiso mostrar también "total apoyo" a su entrenador, al que le desea "una pronta recuperación". El accidente ocurrió en pleno parón de selecciones. Por delante, el PSG tiene el partido liguero ante el Lens el próximo domingo 14 (17:15h CET), mientras que el miércoles 17 debutarán en Champions contra el Atalanta (21h CET).

En la competición doméstica, el arranque de los parisinos es incontestable con un tres de tres y nueve puntos, los últimos logrados tras derrotar a domicilio al Toulouse por 3-6. Una campaña, tras la sonada derrota en la final del Mundial de Clubes a manos del Chelsea (3-0), que arrancó con buen pie a nivel continental, tras el triunfo en la Supercopa de Europa contra el Tottenham al que venció en los penaltis (4-3 tras el 2-2 final).

El club francés proporcionará más información en las próximas horas. No es el primer percance que sufre Luis Enrique con una bicicleta, ya que en 2016, en su etapa al frente del Barça, también sufrió otra caída.

Luis Enrique tuvo que llevar un pequeño vendaje en su codo por una caída en bici en 2016 / EFE

Fue en la previa de un partido de Champions ante el Celtic, al que el Barça goleó por un contundente 7-0. En aquella ocasión, el percance no tuvo consecuencias importantes, y 'Lucho' apareció en la banda del Camp Nou con unos simples vendajes.

Un amante del ciclismo

En su etapa al frente del conjunto azulgrana, era muy habitual que, en días de descanso para el equipo, tanto él como su segundo, Juan Carlos Unzué, cogiesen la bicicleta para hacer diferentes recorridos. Las costas de Garraf, entre Castelldefels y Sitges, solía ser una de las rutas preferidas para los técnicos.

Además, Luis Enrique ha participado también en algunas pruebas ciclistas extremas, como la Cape Epic sudafricana, calificada como la prueba de Mountain Bike más dura del mundo. "8 días de BTT, 658 kilómetros y 15.500 metros de desnivel positivo", tal y como explicó el propio 'Lucho' tras disputar en la edición de 2023. Era la tercera vez en la que participó tras haberlo hecho en 2013 junto a Unzué, y en 2018 con Tomás Latorre.