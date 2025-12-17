Luis Enrique hace historia y se une a Pep Guardiola y Hansi Flick

Luis Enrique ya tiene su Sextete. Su PSG superó en la tanda de penaltis al Flamengo (1-1 tras los 90 minutos y la prórroga) en la final de la Copa Intercontinental, en Qatar, y completó un 2025 para la historia.

Lucho, que liquidó el sueño de su homólogo Filipe Luís, que buscaba su quinto título desde enero con el rubronegro carioca, accedió a una restrictiva galería en la que hasta ahora solo figuraban dos técnicos elegidos: Pep Guardiola y Hansi Flick.

El dueto ‘blaugrana’ se convirtió en trío ‘culer’. Pep, en su debut en el banquillo del Barça, fue el primero en toda la historia en firmar el año perfecto. Fue en el inolvidable 2009, en el que ganó los seis títulos oficiales posibles: el primer triplete del fútbol español (Liga, Champions y Copa del Rey), más la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes, este último superando a Estudiantes de La Plata.

Tuvo que transcurrir una década para que alguien igualara el hito. Lo hizo Hansi Flick con el Bayern Múnich, al que convirtió en un rodillo en 2020, en plena pandemia.

Y ahora, Lucho, con un PSG moldeado a su gusto y despojado del estrellismo ególatra de Kylian Mbappé, alcanza el mismo nivel de competiciones conquistadas. El Sextete es un éxito incontestable, aunque la hazaña pudo haber sido aún mayor para el campeón europeo, ya que en 2025 se disputó la primera edición del nuevo Mundial de Clubes.

El PSG, campeón de la Copa Intercontinental / AP

En Estados Unidos, el equipo catarí-parisino llegó a disputar la final tras firmar un contundente 4-0 al Real Madrid de Florentino Pérez y Xabi Alonso en semifinales. Sin embargo, fue sorprendido por el Chelsea, que se impuso en el partido decisivo por 3-0, con tres goles antes del descanso (doblete de Cole Palmer y otro del brasileño João Pedro).

Del Quintete en Barcelona al Sextete en París

Diez años después, Luis Enrique rompe el techo del Quintete que logró en 2015 con el Barça del tridente Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. Aquel año ganó la Liga, la Champions League —la última del palmarés blaugrana—, la Copa del Rey, en el segundo triplete de la historia del club, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, venciendo al River Plate en la final. El Barcelona no logró entonces su segundo año perfecto al caer en la Supercopa de España ante el Athletic Club de Ernesto Valverde, que rompió una sequía de 31 años sin títulos.

Con esta Intercontinental, Lucho alcanza los nueve títulos con el PSG, el mismo registro que logró en su etapa como entrenador del Barça. En su estancia en París ha conquistado dos Ligue 1, dos Copas de Francia y dos Supercopas de Francia, además de la primera Champions League de la historia del club y la Supercopa de Europa.

Los éxitos con el PSG le han valido a Luis Enrique el reconocimiento como mejor entrenador del mundo por partida doble. El miércoles fue galardonado con el premio a técnico del año en la gala FIFA The Best, celebrada en Qatar. Anteriormente, ya había recibido el Balón de Oro como mejor entrenador de la última temporada.