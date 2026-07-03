Luis Enrique, sobre la fórmula perfecta para conectar con sus jugadores: "Si hubiera tenido tiempo, te habría escrito una carta más corta"

Luis Enrique es uno de los entrenadores más reconocidos de los últimos tiempos. Su personalidad, además de su éxito a nivel deportivo, lo ha consolidado en el podio de los mejores. El asturiano siempre ha tenido un carácter único, una forma de comunicar que ha sido clave para dirigir a los equipos que ha entrenado, como el Barça, el PSG o la selección española, entre otros.

El actual entrenador del PSG ha seguido una metodología de liderazgo, aunque también de proximidad con los jugadores que ha tenido a su disposición. Quién no ha visto el video de la charla con Mbappé, que apareció en su documental, donde le dice las cosas claras. Y aunque algunos lo tachaban de 'loco', se demostró que tenía razón, al ganar dos Champions consecutivas y entrar en los libros de la historia.

En una de las escenas del documental, 'Lucho' explicó que reduce al mínimo los mensajes para jugadores. Una filosofía que también comparte el periodista de datos Kiko Llaneras, quien resume la idea con una reflexión: "La comunicación siempre debe medirse desde el receptor. Pero la tentación del emisor es la contraria: ¡la juzgas desde lo que dices! Celebras que metiste veinte ideas en tu charla. Pero… ¿Y si nadie te escuchó? ¿Y si nadie recuerda luego esas ideas?".

Comunicar no es simplemente hablar, sino conseguir que el mensaje llegue y permanezca. "Y eso vale para padres primerizos, futbolistas y todos nosotros. Intentando llegar al punto de darle la mínima información posible al jugador", explica Luis Enrique sobre su método. "Tenemos la tendencia de decir muchas cosas. Siempre pienso que le tengo que decir esto al lateral antes del partido porque, si me marcan un gol de esa manera, me quedo tranquilo", añade.

Comunicar con tiempo y midiendo las palabras

El técnico asturiano reconoce que durante mucho tiempo cayó en ese error tan habitual entre los entrenadores: intentar anticiparse a todas las situaciones posibles con largas explicaciones. Sin embargo, la experiencia le enseñó que un exceso de información puede provocar justo el efecto contrario al deseado. En lugar de aportar seguridad, acaba generando confusión y dificulta que el futbolista retenga lo realmente importante.

Por ello, junto a su cuerpo técnico, ha trabajado para simplificar al máximo cada charla. "Ya lo hemos superado gracias a Joaquín y a nuestro staff. Información vital y que se vaya a cumplir. Para no frustrarme yo como entrenador, ya lo tengo aceptado", explica, dejando claro que el objetivo no es decir más, sino seleccionar aquello que verdaderamente puede ayudar al jugador sobre el terreno de juego.

Luis Enrique y Hansi Flick se saludan antes del Barça-PSG de la Champìons 2025/26 / EFE

La idea conecta con una de las frases más célebres atribuidas al filósofo francés Blaise Pascal: "Si hubiera tenido tiempo, te habría escrito una carta más corta". Una cita que Luis Enrique utiliza para explicar que la sencillez exige más preparación que un discurso largo. Sintetizar un mensaje requiere reflexión, selección y renunciar a todo aquello que no sea imprescindible.

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"Le vamos a dedicar mucho tiempo al mensaje que le queremos dar para que, cuando se lo demos, sean capaces de asimilarlo", concluye el entrenador del PSG. Una filosofía que trasciende el fútbol y que puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida: en la comunicación, el éxito no está en la cantidad de palabras, sino en que el receptor entienda, recuerde y pueda poner en práctica aquello que realmente importa.