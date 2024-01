Luis Enrique estrena palmarés con el PSG

Luis Enrique ha vuelto a alzar un título como entrenador 2.412 días después. Aquella última vez fue en mayo de 2017, cuando el Barça se proclamó campeón de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés (3-1). De eso ya han pasado más de seis años y medio. Esta vez en un escenario nuevo y totalmente diferente, el técnico asturiano ha conseguido proclamarse campeón de Supercopa ante el Toulouse de Carles Martínez (2-0).

De esta forma, el PSG se erige como el club que más veces ha ganado la competición (12), con cuatro de distancia respecto a su máximo perseguidor: el Olympique de Lyon (8). Por su parte, el exseleccionador español amplía un palmarés para enmarcar y ya son 10 los títulos que ha conseguido como entrenador: dos Ligas, una Champions, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y ahora una Supercopa de Francia.

Pese a que el inicio de temporada no ha sido del todo fácil, Luis Enrique ha conseguido moldear un equipo muy suyo y darle forma hasta lograr el primer título de su era como técnico del conjunto parisino.

Luis Enrique durante el partido de Champions frente al Borussia Dortmund / EFE

La Champions no le ha puesto las cosas fáciles, con una clasificación agónica en la última jornada que ha derivado en un cruce con la Real Sociedad. Sin embargo, no todo son dolores de cabeza y es que el PSG reina la clasificación de la Ligue One con cinco puntos de ventaja sobre el Niza y una única derrota en los 17 partidos de competición doméstica jugados hasta la fecha.

Por ahora, todavía le quedan muy lejos los 23 títulos que posee Giovanni Trapattoni, para entrar dentro del selecto grupo de los diez entrenadores con más títulos. Lo importante para el asturiano es que se ha reencontrado con una sensación que había caído en el olvido de sus recuerdos y que puede volver a celebrar como la gesta que rompe la barrera de esta nueva etapa.