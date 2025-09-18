Luis Enrique no estará en las gradas de Marsella por seguridad

Después de haber sorprendido al mundo del fútbol por haber dirigido al PSG dos primeras partes desde la grada para tener una mejor visión táctica, el español Luis Enrique Martínez no repetirá método el próximo domingo en Marsella por cuestiones de seguridad debido a la rivalidad entre los dos equipos.

Tildado de precursor y revolucionario, 'Lucho' probó a dirigir a su equipo desde una grada próxima a la tribuna de prensa el pasado domingo ante el Lens (victoria por 2-0), una experiencia que le agradó tanto que replicó este miércoles en el debut en Champions del vigente campeón PSG, que goleó al Atalanta de Bérgamo (4-0).

Estos partidos, sin embargo, se celebraron en el Parque de los Príncipes. "Fuera de casa no me atrevo, sobre todo porque mi estado físico no está en su mejor momento (lleva un cabestrillo por una fractura en la clavícula izquierda producida el pasado día 5)", declaró Luis Enrique, en declaraciones publicadas este jueves tras el choque ante el Atalanta.

"Es mejor no jugar con fuego"

"Es mejor no jugar con el fuego. Esta vez estaré con mis jugadores para sentir el calor. Estamos hablando de un clásico del fútbol francés, un partido que todo el mundo quiere jugar y entrenar en un ambiente intenso", agregó, en alusión a Le Vélodrome de Marsella.

Luis Enrique, durante el PSG-Lens / X

Luis Enrique explicó que entrenar desde la grada -una práctica ya adoptada por entrenadores de rugby- le resulta "una opción interesante" que le ayuda a dar directrices en el descanso. "Se ve perfectamente quien ha jugado bien. Logramos muchas informaciones directas".

El exentrenador del Barcelona, equipado de unos cascos y un micrófono, ha estado estos dos últimos encuentros en contacto directo con su adjunto Rafa Pol, quien está al borde del terreno de juego los primeros 45 minutos y transmite las instrucciones dadas por Luis Enrique desde las alturas.

El técnico español ha dirigido las segundas partes desde el área técnica, como es su costumbre.