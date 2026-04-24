Luis Enrique: "Soy el entrenador del PSG, no me importa lo demás"

El Paris Saint-Germain disputa este sábado 25 de abril a las 19:00 el partido correspondiente a la jornada 31 de la Ligue 1 ante el Angers, en el estadio Raymond Kopa. El técnico del conjunto parisino, Luis Enrique, compareció en la mañana del viernes a la rueda de prensa previa al encuentro doméstico y actualizó sobre el estado físico de algunos de sus jugadores, como Vitinha o Fabián Ruíz, del rendimiento del equipo en este tramo de temporada y de la posibilidad de conquistar su tercera liga en el banquillo del PSG.

El entrenador asturiano dejó claro desde el inicio que, pese al trascendental encuentro del próximo martes ante el Bayern de Múnich de semifinales de Champions League, no hay espacio para distracciones en liga. "Tenemos la misma obligación de ganar. Estamos acostumbrados a jugar con esa ambición", afirmó, subrayando que la exigencia no cambia pese a la acumulación de partidos. El Paris Saint-Germain llega, además, reforzado tras imponerse con solvencia al Nantes (3-0) en el partido aplazado de la jornada 26, un resultado que le mantiene líder con 66 puntos, cuatro por encima del Lens.

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, gesticula durante el partido de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el PSG y el FC Nantes / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Luis Enrique insistió en que la gestión de minutos no variará en función del calendario: "No puedo modificar la trayectoria de mi coche por una sola victoria o derrota. Intentamos controlar lo que está en nuestras manos". En ese sentido, evitó entrar en especulaciones sobre rotaciones masivas antes del compromiso europeo, dejando claro que el objetivo pasa por "sentar las bases para ganar la liga y llegar a la final".

'Lucho', además, no quiso dar pistas sobre el estado físico de Vitinha, quien salió lesionado del partido frente al Olympique de Lyon: "Me hiciste la misma pregunta hace tres días. Nada ha cambiado desde entonces", respondió con ironía, mientras que sí celebró la recuperación de efectivos en el centro del campo. "Es un placer tener de vuelta a jugadores como Fabián o Warren. Tenemos muchas combinaciones de calidad", explicó.

Vitinha y Fabián Ruíz, jugadores del PSG / MOHAMMED BADRA / EFE

Más contundente se mostró al ser cuestionado por factores externos como el próximo Mundial. "Soy el entrenador del PSG, no me importa lo demás", zanjó, dejando claro que sus decisiones se centran exclusivamente en el rendimiento inmediato del equipo. Una línea similar siguió al hablar de Lucas Chevalier, recordando las críticas que recibió el guardameta meses atrás: "Antes le criticabais y ahora queréis que juegue. Es increíble cómo cambia todo".

También hubo espacio para preguntar acerca del momento de forma de Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, al que definió como "un líder tanto en ataque como en defensa" y del que aseguró que "seguimos viendo su mejor versión". También elogió a Kvaratskhelia, destacando que "es un jugador diferente que transmite cosas muy positivas".

Por último, Luis Enrique quiso poner en valor el papel de la afición en un momento clave del curso, especialmente con la cita europea a la vuelta de la esquina en el Parque de los Príncipes: "No soy un mago, pero es maravilloso tener a estos aficionados. Nos han apoyado siempre, incluso en los momentos difíciles".