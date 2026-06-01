Luis Enrique dispara el valor del PSG: cinco futbolistas ya superan los 100 millones

El Paris Saint-Germain continúa instalado en un estado de gracia. O, como resumió Luis Enrique tras levantar la Champions League, "seguimos con la flor". La segunda 'Orejona' de la historia del club ya luce en las vitrinas del Parque de los Príncipes después de imponerse al Arsenal el pasado 30 de mayo en Budapest, en una final que terminó resolviéndose desde el punto de penalti.

Dos finales consecutivas y dos Champions confirman que el proyecto liderado por Luis Enrique ha encontrado la fórmula del éxito. Un modelo que poco tiene que ver con la filosofía que marcó los primeros años de la era catarí, basada en la constelación de estrellas mediáticas y fichajes galácticos. El técnico asturiano apostó por otro camino: construir una plantilla equilibrada, competitiva y capaz de mantener un rendimiento de élite en todas las facetas del juego.

Como explicó en su documental, 'Lucho' perseguía un objetivo muy concreto: "Controlar todas las posiciones, todas". Tras la salida de Kylian Mbappé, el PSG dejó de depender de una única figura para convertirse en un bloque mucho más coral. "No quiero una estrella, quiero once estrellas sobre el campo", insistió en varias ocasiones. Y el resultado está a la vista. El crecimiento colectivo también se ha reflejado en la cotización individual de prácticamente todos los integrantes de la plantilla.

Transfermarkt, uno de los portales de bases de datos más importantes en el mundo del fútbol, publicó este lunes la actualización de los valores de mercado del campeón de Europa. El resultado es contundente: diez jugadores superan ya los 70 millones de euros, mientras que cinco rebasan la barrera de los 100 millones. Tres de ellos, además, alcanzan los 140 millones y se sitúan en el Top-10 de futbolistas más valiosos del planeta.

Joao Neves, Kvaratskhelia y Vitinha, los futbolistas más caros del PSG / transfermarkt_official

'Kvara' dispara su cotización

Uno de los grandes beneficiados es Khvicha Kvaratskhelia. El internacional georgiano, de 25 años, se ha consolidado definitivamente en la élite mundial después de firmar una temporada extraordinaria, alzándose con el premio al Mejor Jugador de la Champions League gracias a sus 10 goles y siete asistencias.

Desde su llegada procedente del Nápoles en enero de 2025, el extremo ha sido una de las piezas diferenciales del PSG. Su valor de mercado se ha disparado en 50 millones de euros, pasando de 90 a 140 millones.

Los futbolistas del PSG que han aumentado más el valor de mercado tras la final de Champions / transfermarkt_official

Junto a 'Kvara', Vitinha y Joao Neves también protagonizan una importante subida. Los dos centrocampistas portugueses aumentan su tasación en 30 millones y representan mejor que nadie la idea futbolística de Luis Enrique: intensidad, presión tras pérdida, criterio con balón y capacidad para influir en ambas áreas. Con 25 y 21 años, respectivamente, ambos siguen proyectando un enorme margen de crecimiento.

Otro caso destacado es el de Désiré Doué. El talento francés eleva su valor de 90 a 120 millones de euros tras una campaña sobresaliente. A sus 20 años, es uno de los grandes favoritos para conquistar el 'Golden Boy' y en pocos días disputará su primera Copa del Mundo con la selección de Francia.

Pacho, Nuno y Zaïre Emery continúan al alza

Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, mantiene una valoración de 100 millones de euros, mientras que Achraf Hakimi continúa situado en los 80 millones. Sin embargo, varios de sus compañeros ya le han alcanzado gracias a su juventud y progresión. Es el caso de William Pacho, Nuno Mendes y Warren Zaïre-Emery, que vuelven a experimentar una subida en su valor de mercado.

Por el contrario, solo dos futbolistas del once que disputó la final ante el Arsenal han visto reducida su tasación. Marquinhos pasa de 30 a 28 millones debido principalmente a la edad, ya que el central brasileño cumplirá 32 años este curso. El otro caso es el de Fabián Ruiz. El centrocampista español, condicionado por diversos problemas físicos durante la temporada, baja de 40 a 30 millones tras perder protagonismo en varios tramos del año.

En conjunto, la plantilla del Paris Saint-Germain alcanza un valor de mercado total de 1.307 millones de euros. Una cifra que sitúa al campeón de Europa como el club más valioso del mundo por delante de Real Madrid, Manchester City, Arsenal y FC Barcelona, quienes completan el Top-5.