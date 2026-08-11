Luis Enrique desvela a su favorito para el Balón de Oro: Fabián Ruiz

El Balón de Oro de 2026 será uno de los más disputados de los últimos años. Los títulos son muy importantes, pero no claves. Y en año de Mundial, todo puede pasar. Uno de los jugadores que ha culminado una temporada bañada en trofeos es el futbolista del PSG, Fabián Ruiz, campeón de la Champions League y del Mundial.

A pocas horas de la disputa de la Supercopa de Europa de 2026, donde Fabián podría sumar un nuevo título en sus vitrinas, su entrenador, Luis Enrique, le ha colocado ya en la pole por la carrera del Balón de Oro. “Fabi ha ganado: Mundial, hace dos años la Eurocopa, la Champions ‘back to back’, Nations League… ¡Balón de Oro! ¡Balón de Oro seguro!”, decía el asturiano en el entrenamiento previo al partido en Salzburgo ante el Aston Villa (miércoles 12 de agosto, 21:00h CET).

Algo con lo que concuerda Marquinhos: "Falta el Balón de Oro y ya está".

Además, Fabián sumó esta pasada temporada títulos como la Ligue 1, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Francia y la Supercopa de Europa, siendo importante tanto en el equipo de Luis Enrique como en la selección española de Luis de la Fuente.

Ruiz se incorporó a la disciplina parisina en plena preparación de un nuevo título tras sus vacaciones postMundial y tuvo que pasar por el ya tradicional pasillo de bienvenida de la plantilla.

Nacido en Los Palacios y formado en la cantera del Real Betis, el centrocampista brilló en la Serie A, en las filas del Nápoles, lo que le hizo irse traspasado al PSG por unos 23 millones de euros en 2022. En París, Fabián se ha erigido uno de los dueños del medio del campo y ha coleccionado un palmarés para enmarcar. Un palmarés que, por otro lado, le puede servir para estar entre los candidatos al Balón de Oro.

Kvaratskhelia, el candidato 'tapado' del PSG

Otro de los futbolistas que desde Francia se incluye en la lista por el prestigioso galardón internacional es Khvicha Kvaratskhelia que, pese a no haber participado en el Mundial, fue uno de los jugadores más importantes de la plantilla del PSG en su consecución de la Liga de Campeones, su segunda consecutiva.

'Kvara' fue elegido MVP de la temporada en la Champions anotando 10 goles y 6 asistencias en 16 partidos de la competición, además de 10 participaciones directas de gol en las eliminatorias (6 goles y 4 asistencias).

Entre otros aspirantes al galardón están nombres de la élite del fútbol mundial como Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Michael Olise o Erling Haaland.

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La carrera por el Balón de Oro sigue abierta: hace unas semanas, la propia organización del premio recordó que "ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza el Balón de Oro" y que el galardón reconoce "al mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial".