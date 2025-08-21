Luis Enrique desmiente los rumores: puede haber sorpresa final del PSG en el mercado

Le Parisien explicó que el Paris Saint-Germain cerró su mercado de fichajes con la incorporación de Ilya Zabarnyi, pero Luis Enrique se encargó rápidamente de desmentirlo. "Es cierto que estamos contentos con lo que hemos firmado, pero estamos abiertos y listos para las situaciones que puedan surgir", declaró en la rueda de prensa previa al partido de Ligue 1 contra el Angers, correspondiente a la segunda jornada, este viernes a las 20:45 horas.

El equipo parisino, además del central ucraniano del Bournemouth, que costó 70 millones de euros, fichó a Lucas Chevalier del Lille, a cambio de 40 millones, y a Renato Marin, libre tras terminar contrato con la Roma. Ahora, tal y como dijo el entrenador asturiano, no se puede descartar una última sorpresa para despedir el verano. Después de ganar la Supercopa de Europa ante el Tottenham e imponerse por la mínima ante el Nantes en el estreno liguero (0-1), Luis Enrique quiere seguir aumentando la racha positiva.

Lucas Chévalier, durante su primer partido con el PSG / LAP

El asturiano no evitó las preguntas sobre Gianluigi Donnarumma, que está resolviendo su futuro después de que se confirmase que en el PSG ya no cuentan con él. "Son siempre decisiones difíciles de tomar. No tengo problema en tomarlas, pero no voy a explicar nada sobre los jugadores del PSG. Eso no me interesa. Entiendo las críticas a nuestra decisión y a la mía", reconoció. Chevalier es el titular indiscutible en la portería parisina.

Hablando de polémicas, el exentrenador azulgrana fue preguntado por las posibles tensiones que puedan surgir entre el ucraniano Zabarnyi y el portero ruso Matvéi Safonov, debido a la invasión rusa de Ucrania. "El deporte y, especialmente el fútbol, es el mejor de los medios para contribuir a aproximar a las personas y no a separarlas. El deporte y los jugadores están por encima de ciertos intereses políticos y económicos de los políticos", aclaró Luis Enrique.

Ilia Zabarnyi posa por primera vez con la camiseta del PSG / PSG

Ahora, en su mente solo está mejorar el excelente rendimiento de la temporada pasada. "Lo que buscamos cambiar no es público -entre risas-. Es mi trabajo, es el trabajo del equipo, del club. Creo que repetir lo que te hizo ganar el año pasado puede funcionar... Pero hay que estar preparado para ser imprevisible, tener más opciones. Es por ello que tomamos soluciones, decisiones, que pueden ser difíciles de tomar, pero estamos preparados. Continuamos firmando jugadores. Es algo que no es público porque esto no funciona así", apuntó.

Ousmane Dembélé, que asistió en la final de la Supercopa de Europa y jugó 30 minutos ante el Nantes, será de la partida ante el Angers, que arrancó la liga con triunfo ante el otro equipo de París, recién ascendido a Ligue 1. “Esta temporada para Ousmane es un bonito reto. Porque el año pasado fue increíble. Estoy convencido de que puede mejorar su rendimiento. Sin ninguna duda. Soy valiente para decir esto, pero creo que tiene el nivel para ser un jugador muy importante para nosotros. Tiene la calidad ofensiva y defensiva. Le veo siempre sonriendo. Estoy contento. Espero que este año sea mejor para él y para el resto del equipo”, finalizó.