Luis Enrique da un 'respiro' a Dembélé

Ousmane Dembélé no estará disponible para el próximo compromiso del PSG frente al Lille. El conjunto parisino ha decidido que el Balón de Oro disponga de unos días de descanso antes de reincorporarse al trabajo colectivo. Según ha informado el propio club, el atacante francés regresará a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros el próximo lunes.

"De acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva, Ousmane Dembélé se beneficiará de un período de descanso en los próximos días. Reanudará el entrenamiento el lunes con todo el grupo", indicó la entidad parisina en un comunicado.

La decisión llega en un momento en el que Dembélé todavía no ha podido recuperar el ritmo competitivo después de su participación en el Mundial. El delantero no formó parte de la preparación veraniega del equipo y su presencia durante los primeros encuentros oficiales de la temporada ha sido muy limitada.

El futbolista apenas acumuló minutos en los dos primeros partidos por los títulos disputados por el PSG. En la Supercopa de Europa participó durante los primeros 45 minutos, mientras que en la Supercopa francesa su entrada se produjo en la recta final, con aproximadamente media hora sobre el terreno de juego.

Su situación tampoco cambió demasiado en el estreno liguero. En el encuentro ante el Stade Rennes, el PSG llegó al descanso con una desventaja de 2-0 y Luis Enrique optó por retirar a Dembélé del campo. La escasa participación del internacional francés durante este inicio de curso ha llevado al cuerpo técnico y a la dirección del club a adoptar una estrategia de prudencia con uno de los principales referentes ofensivos de la plantilla.

El objetivo pasa por que Dembélé pueda recuperar progresivamente sus mejores sensaciones y afrontar con mayores garantías el exigente calendario que espera al conjunto dirigido por Luis Enrique. El descanso no responde, según la información facilitada por el PSG, a una nueva lesión, sino a una decisión destinada a favorecer su puesta a punto.

De esta manera, Dembélé volverá a trabajar con el grupo el lunes y quedará a disposición del técnico español para los siguientes compromisos. El PSG, mientras tanto, deberá afrontar el duelo ante el Lille sin su Balón de Oro, una ausencia especialmente relevante teniendo en cuenta el peso que el atacante tiene en el proyecto parisino.

Además, el encuentro tendrá un significado particular para Dembélé, que volverá a perderse una cita en el Stade Pierre-Mauroy. El francés tampoco pudo participar en el partido disputado allí durante la pasada temporada, aunque en aquella ocasión su ausencia estuvo provocada por una lesión.