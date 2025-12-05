Luis Enrique convierte el segundo puesto en gasolina para el PSG: "Es una motivación para nosotros"

Luis Enrique no se esconde ni se victimiza. En la víspera del duelo de la jornada 15 ante el Rennes, el entrenador del Paris Saint-Germain ha asumido con naturalidad que su equipo llegue segundo a la cita y que el Lens sea, por ahora, el verdadero líder de la Ligue 1: "Hay un equipo que ha hecho un punto más que nosotros".

El exseleccionador español ha preferido transformar la pérdida del liderato en combustible competitivo para un vestuario castigado por las lesiones y con la mente repartida entre liga y Champions.

La motivación del perseguidor

Las declaraciones de Luis Enrique en rueda de prensa resumen a la perfección el cambio de guion del campeón. Tras la derrota frente al Mónaco (1-0), el PSG ha cedido la primera plaza en beneficio del Lens, que suma 31 puntos por los 30 del conjunto parisino tras catorce jornadas.

Lejos de quejarse, el asturiano ha insistido en que el nuevo contexto puede beneficiar al grupo. El ex del Barça ha recordado que la temporada pasada el PSG "ganó la liga muy fácil" y que ahora, con cuatro puntos menos que entonces a estas alturas y con una plaga de problemas físicos, el reto es mayor, pero también más estimulante: "Es merecido. Hay un equipo que ha hecho un punto más que nosotros. No hay problema. Es una motivación para nosotros, como equipo, tener más dificultades" ha subrayado.

Luis Enrique, sincero: "Merecemos ir segundos" / PSG

Ese discurso va asociado con la otra gran idea que ha dejado ante los medios. Para el español, ser segundo no es una humillación, sino un escenario que obliga a mantener la concentración, ajustar detalles y competir cada fin de semana como si la Ligue 1 fuera una prolongación de la Champions.

Elogio al Lens y una Ligue 1 más apretada

Luis Enrique no ha titubeado y ha reconocido el nivel de su rival directo por el título: "El mejor equipo ahora es el Lens claramente". Esta afirmación le ha servido para reforzar la idea de una liga menos previsible, con más candidatos y menos margen de error incluso para un gigante como el PSG.

En su análisis general, el entrenador ha destacado el crecimiento de varios aspirantes y ha citado a Rennes, Marsella, Lyon, Lille, Estrasburgo o Mónaco como ejemplos de la dureza del campeonato. En su opinión, esa competencia hace la Ligue 1 "más motivadora" para los jugadores y obliga a su equipo a ser regular si se quiere llevar el título.

Lesiones, Kvaratskhelia y el Mundial de fondo

El contexto físico también ha condicionado el discurso. ‘Lucho' ha querdio recordar que el equipo atraviesa una temporada "muy particular", marcada por lesiones importantes en todas las líneas. El gijonés ha anunciado que tanto Nuno Mendes como Lucas Beraldo seguirán fuera, mientras que Désiré Doué, pese a haber vuelto a entrenar parcialmente, no estará disponible para esta jornada.

Nuno Mendes, durante el partido de Ligue 1 ante el Lorient / PSG_inside

En el capítulo de buenas noticias, el técnico ha valorado el rendimiento del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, uno de los grandes nombres del proyecto, y ha reconocido que tiene "mucha calidad" y "ambición". Sin embargo, no ha querido entrar en comparaciones sobre las actuaciones del ex del Napoli en Champions y en Ligue 1 —donde el futbolista ha pasado más desapercibido— y se ha mostrado "contento" con su papel.

PARIS (France), 04/11/2025.- Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint Germain (L) and Jonathan Tah of Bayern Munich in action during the UEFA Champions League phase match between PSG and FC Bayern Munich in Paris, France, 04 November 2025. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Además, ha confirmado que Achraf Hakimi no volverá a enfundarse la camiseta del PSG antes de la Copa de África, torneo al que el lateral llegará recuperado de sus problemas físicos. Para Luis Enrique, la Copa Mundial supone un estímulo añadido, ya que empuja a los jugadores a rendir al máximo en sus clubes para ganarse un sitio en la gran cita.

Un partido trascendental

El encuentro entre PSG y Rennes, correspondiente a la jornada 15 del campeonato francés, se disputará este sábado en el Parque de los Príncipes a las 21:05. 'Les Parisiens' llegan tras una serie reciente de tres victorias y una derrota en liga y con la necesidad de reaccionar después del tropiezo en Mónaco, que le costó el liderato.

Los visitantes, en cambio, bajo la dirección de Habib Beye, han pasado de un arranque complicado a instalarse en la pelea europea. 'Les Rouges et Noirs' suman cinco partidos sin perder en liga, con cuatro victorias consecutivas que le han catapultado hasta el quinto puesto con 24 puntos, a solo cuatro de la zona de Champions.

El técnico español ha aprovechado para poner en valor la figura de Beye, recordando lo efímeras que pueden ser las opiniones en torno a un entrenador: "Hace semanas todo el mundo quería matarle porque no ganaba y ahora es el mejor por cuatro victorias seguidas. La vida del entrenador es así. Es injusto", ha comentado, antes de recalcar que el Rennes está "haciendo una buena liga" y que su equipo es plenamente consciente de la dificultad del choque.