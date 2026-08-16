Luis Enrique no se conforma: el reto de alcanzar al Madrid empieza en Lens

Luis Enrique tiene la oportunidad de continuar agrandando su leyenda en París. Cuatro días después de conquistar la Supercopa de Europa frente al Aston Villa en Salzburgo, el Paris Saint-Germain aspira a sumar a sus vitrinas el segundo trofeo de la temporada 2026/27, el decimocuarto de la era del asturiano.

Es el entrenador más laureado de la historia del club: 13 títulos en tres años y solo tres finales perdidas de las 16 disputadas. Ambicioso como el que más, declaró en la previa de la final de la Supercopa de Europa que el objetivo es "igualar el récord del Real Madrid de ganar tres Champions seguidas".

Con la reciente llegada de Ferran Torres, al que calificó como un futbolista de "clase mundial", el Paris Saint-Germain se mide al Lens, en el estadio del club norteño, el Bollaert-Delelis, con motivo de la disputa del Trophée des Champions (Supercopa de Francia). A Lucho solo se le ha escapado una final, la del Mundial de Clubes, desde su aterrizaje en la capital francesa. El objetivo es que siga siendo así.

El de Foios, cuyo gol dio la segunda estrella a la Selección, se convirtió en el tercer fichaje del conjunto parisino, tras Lucas Digne y Akliouche. No llegó a reincorporarse a los entrenamientos del Barcelona y viajó a París para formalizar su traspaso al campeón continental, con el que lucirá el dorsal 9. Horas después, la entidad capitalina oficializó la incorporación de Mika Godts, prometedor atacante belga del Ajax.

Ferran, petición expresa de Lucho, ocupará el vacío dejado por Gonçalo Ramos, traspasado al Milan por 70 millones de euros, en la punta de ataque. Aun así, el perfil del exculé responde a una de las principales demandas del técnico asturiano: la polivalencia. Como sus nuevos compañeros, puede actuar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque, una cualidad que hace aún más temible al mejor equipo del mundo.

Dos finales en cuatro días

La sobradez de los parisinos es tal que fueron capaces de vencer al Aston Villa sin apenas rodaje competitivo y con pocos efectivos. Doué y un Kvaratskhelia que continúa en modo imparable decantaron el título en Salzburgo. Pero Luis Enrique sabe que no puede confiarse y que no será un partido sencillo: "Vamos a jugar uno de los partidos de visitante más difíciles que podemos jugar. Lens ha tenido un año increíble y mereció ganar la Copa de Francia. Es un trofeo importante; sabemos lo difícil que es jugar allí, pero creo que estamos listos".

Kvaratskhelia abrió el marcador para esta final / @PSG_espanol

El PSG estará lejos de ganar la batalla de las gradas. Su rival, el Lens, campeón de la Coupe de France, juega en casa. Será, además, una final especialmente tensa, marcada por el contexto de enfrentamiento entre ambas directivas.

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Cabe recordar que el conjunto norteño no encajó bien que la LFP aplazara unilateralmente su partido contra el PSG, programado en pleno cruce de cuartos de final de la Champions frente al Liverpool, con el título de la Ligue 1 en juego. El duelo dará el pistoletazo de salida a la temporada del fútbol francés.