Luis Enrique cierra filas con su plantilla: "No son máquinas"

Victoria balsámica la que firmó este viernes el PSG de Luis Enrique en su desplazamiento al siempre complicado feudo del Auxerre. Un triunfo que llegó gracias a un gol tardío de Barcola (79') y que permite a los parisinos tomar aire en una semana complicada.

El PSG sufrió en Lisboa una dura derrota contra el Sporting (2-1) que le impidió cerrar su pase a octavos de la Champions. Pese a poner sobre el césped un nivel de juego superior, el conjunto galo no pudo sumar unos puntos que hubieran sido clave y se juega todas sus opciones en la última jornada, este miércoles contra el Newcastle (21.00 horas).

Con vistas a este encuentro decisivo, Luis Enrique optó por un once plagado de novedades, suficiente para no arriesgar y sumar una victoria que les permite recuperar las buenas sensaciones. "En este partido, si hubiéramos tenido la misma suerte que en Portugal, podríamos haber perdido, porque así es el fútbol. Y si hubiéramos perdido, nuestra confianza habría bajado", afirmaba el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior al choque en Auxerre.

Capacidad de mejora

La falta de precisión lastró al PSG ante el Sporting y eso es algo que preocupa a Luis Enrique. "Tenemos que abordarlo y trabajar en ello para ser lo más precisos posible en el próximo partido", explicó, aunque tiene claro que "se trata más de confianza, y eso no se compra".

Para el asturiano, la imprecisión "llega cuando ves que eres capaz de rematar las jugadas. Cuando veo los entrenamientos, veo que tenemos la calidad para hacerlo. Pero los jugadores no son máquinas. Hay momentos en la temporada en los que se produce esa imprecisión".

"En los dos últimos partidos hemos sido imprecisos en la definición. Pero hoy no hemos sido muy precisos en los pases, en la circulación del balón. Podemos cambiar eso, todo el mundo conoce la calidad individual de nuestro equipo", zanjó al respecto un Luis Enrique que no duda de la capacidad de su plantilla para afrontar el reto que les espera la próxima semana.

"Confío en que el miércoles, con nuestra afición en el Parque de los Príncipes, haremos un muy buen partido; buscaremos dominar", afirmó.