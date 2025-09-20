Luis Enrique cambia el Parque de los Príncipes

Para Luis Enrique nunca es suficiente. Tras su histórica temporada al frente del PSG, el asturiano busca ahora seguir en todo lo alto y para ello ha empezado ha implementar un nuevo método de entrenamiento en los partidos, siguiendo la primera mitad desde la tribuna de prensa.

La idea es poder seguir con todo detalle junto a sus tres analistas todo lo que suceda en los primeros 45 minutos para poder dar una mejor charla en la media parte y tener todos los datos en la cabeza para intentar mejorar a su equipo de cara a la segunda mitad.

Eso sí, solo lo hará en los partidos como local para evitar situaciones en campos visitantes, como aseguró él mismo en rueda de prensa.

Para ello, el PSG se ha puesto manos a la obra para ofrecer las máximas garantías al asturiano. Según RMC Sport, el estadio va a hacer obras para instalarle un espacio privado desde donde se sentará al lado de sus tres analistas para compartir impresiones y analizar desde su ordenador todo lo que ocurra en el campo.

Ante el Lens en liga y la Atalanta en Champions, Luis Enrique ya probó la fórmula con éxito rotundo en el resultado.