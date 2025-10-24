Luis Enrique blinda a Chevalier y marca el tono antes del Brest-PSG: "Quiero verle arrasar su área"

En la rueda de prensa previa al choque de la Ligue 1 de este sábado, Luis Enrique ha dedicado gran parte de su intervención a defender al arquero Lucas Chevalier y resaltar su firmeza bajo los palos, y ha advertido públicamente que portar la camiseta del PSG exige gestionar presión y expectativas.

El portero bajo el foco, pero con aval del entrenador

El ex seleccionador español ha sido directo al hablar de su portero titular: "Para mí es una de las mejores opciones, si no la mejor". El técnico ha subrayado la personalidad del ex del Lille — que llegó este verano a cambio de cuarenta millones de euros — y su proyección a largo plazo: "Estamos muy confiados en que será importante durante años". El asturiano ha enmarcado la exigencia del puesto —"en el PSG debes saber vivir con eso"— para explicar por qué mantiene su apuesta.

PSG's goalkeeper Lucas Chevalier reacts after his team's first goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between FC Barcelona and PSG, in Barcelona, Spain, 01 October 2025. EFE/ Siu Wu / Siu Wu

El entrenador, además, ha cargado contra el juicio mediático que suele acompañar a los guardametas del club: "En los últimos cuatro años matasteis deportivamente a Donnarumma… ahora es lo mismo con Chevalier". Su dardo buscaba bajar el ruido alrededor del francés y protegerle en un tramo clave del curso.

El siguiente paso de Chevalier

Más allá del respaldo, el técnico ha marcado el próximo objetivo para el joven internacional: ser dominante en su zona. "Quiero verle arrasar con todo en su área", ha recogido el análisis de 'Lucho' sobre su adaptación al club y en el que ha resaltado sus reflejos, su fortaleza mental tras errores puntuales y su encaje en la idea de juego con el pie. El reto, ha insistido el cuerpo técnico, es que esa autoridad se vea en los grandes partidos.

BARCELONA , 01/10/2025.- El portero del Paris Saint Germain, Lucas Chevalier, durante el calentamiento previo al partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miÃ©rcoles en el estadio olÃ­mpico Lluis Companys. EFE/Alejandro GarcÃ­a / Alejandro GarcÃ­a

Encuentro de gran trascendencia

El partido de este fin de semana es fundamental para el devenir de la temporada. Es por este motivo, por el que, el ex seleccionador español, ha pedido regularidad y que sus jugadores se centren en conseguir el resultado por encima de cualquier narrativa: "Lo importante es ganar partidos".

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain / EFE

El vigente campeón de la Champions League, que perdió el liderato la jornada pasada tras empatar frente al Strasbourg (3-3), quiere seguir dominando el fútbol francés y superar, lo antes posible, al Olympique de Marsella, que se sitúa en cabeza con un punto más que los parisinos. Los de Luis Enrique necesitan poner fin a la mala racha de las últimas jornadas en el campeonato doméstico, en las que solamente ha conseguido sumar dos puntos.

251017AP Christophe Ena 225645901 (1) / AP

Por su parte, el Brest —que ocupa la duodécima posición a ocho puntos de 'les Parisiens'— ha demostrado que es capaz de castigar las desconexiones y hacer daño a la contra, por lo que el técnico asturiano ha reclamado a sus jugadores que sean contundentes en defensa.

Reconocimiento para Hakimi

En sala de prensa, el técnico asturiano también ha tenido tiempo para elogiar a los diferentes integrantes del cuadro, en especial al internacional marroquí, Achraf Hakimi, del que ha dicho que "es el mejor lateral derecho del mundo".