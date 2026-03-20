Luis Enrique avisa y lanza un dardo antes del Liverpool: "Es un momento vital para ganar"

El Paris Saint-Germain ha puesto el turbo en el momento más trascendente de la temporada. Líderes de la Ligue 1, con una ligera ventaja sobre el Lens, y clasificados para los cuartos de final de la UEFA Champions League tras arrollar al Chelsea FC (2-8 en el global), los parisinos mantienen vivo el sueño de repetir la gesta del curso pasado, donde se alzaron con su primera 'Orejona'.

Luis Enrique compareció esta mañana en la rueda de prensa previa al partido liguero frente al OGC Nice, un duelo clave para mantenerse en lo más alto de la tabla. El conjunto de 'Lucho' no disputó la jornada anterior, ya que la Liga Francesa permitió aplazar su encuentro para disponer de más tiempo de preparación de cara a la vuelta de octavos en Stamford Bridge. El último compromiso liguero se remonta al viernes 6 de marzo, cuando los parisinos cayeron en el Parque de los Príncipes ante el AS Monaco (1-3). Por ello, sumar los tres puntos se antoja fundamental para recuperar sensaciones antes del parón internacional.

Resumen, goles y highlights del Chelsea 0 - 3 PSG de la vuelta de octavos de final de la Champions / Champions

Tras el parón, el Paris Saint-Germain afrontará la eliminatoria de cuartos de final frente al Liverpool FC. Un rival de máxima exigencia para los vigentes campeones, aunque con un precedente muy favorable: ambos equipos se midieron el curso pasado en octavos, en una eliminatoria que terminó con triunfo del conjunto de Luis Enrique en la tanda de penaltis en Anfield.

Cuestionado sobre un posible aplazamiento del encuentro contra el Lens, situado entre los dos partidos ante los 'reds', el técnico asturiano fue prudente: "Me gustaría esperar más noticias; cada equipo está tratando de encontrar las mejores condiciones para jugar en las competiciones. Podemos comprender el interés de cada equipo".

Uno de los nombres propios fue el de Lucas Chevalier, convocado con la selección francesa. Luis Enrique no escatimó elogios: "Estoy muy contento, de verdad, de ver a Lucas en la lista de la selección francesa, porque se lo merece. Busco defender a mis jugadores. Mi opinión sobre el nivel de Lucas es clara. Soy el entrenador que lo fichó. Mi opinión no ha cambiado". Además, dejó claro que su rol no variará: "Nada fuera del equipo va a cambiar mi opinión. No voy a cambiar nada".

Lucas Chevalier fue el héroe en la final de la Supercopa de Francia / @PSG_inside

Sobre el cruce europeo ante el Liverpool, el técnico recordó el precedente reciente: "Es un buen recuerdo. Recuerdo la temporada pasada, cuando el Liverpool era el mejor equipo de Europa. Eran increíblemente buenos. Este partido de cuartos de final será un clásic". Y rebajó cualquier etiqueta: "¿Ah, ahora somos los favoritos? Intento controlar el vestuario. En este tipo de partidos, no hay favoritos".

En cuanto a la gestión de la plantilla, especialmente tras la lesión de Bradley Barcola, fue claro: "No es momento de buscar talentos, sino de tener certeza y confianza en los jugadores que han demostrado su valía". Sobre el propio Barcola, lamentó su ausencia: "Ha aportado mucho al equipo. Es una lástima que se lesione, y peor aún cuando afecta a uno de nuestros jugadores clave. Pero tenemos que adaptarnos; así es la vida".

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / X

Para el choque ante el Niza, confirmó una baja importante: "João Neves no está disponible. No ha entrenado. Debemos tener cuidado con su estado físico". Y avisó del reto: "No hay partidos fáciles fuera de casa. Este es el momento más importante, un momento vital para ganar, porque necesitamos los tres puntos".

Finalmente, sobre la gestión física en pleno tramo decisivo, concluyó: "La pausa internacional siempre es complicada. Somos un equipo difícil de vencer. Hemos demostrado nuestro nivel, pero creemos que aún podemos mejorar".