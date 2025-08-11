Luis Enrique aparta a Donnarumma del PSG

Gianluigi Donnarumma está más fuera que nunca del PSG. La situación del mejor portero de la pasada Champions ha dado un brutal giro de 180 grados y su futuro cada vez está más lejos del Parque de los Príncipes. Tras no llegar a un acuerdo por su renovación, Luis Enrique ha decidido apartar al guardameta italiano y que no forme parte de la convocatoria de la Supercopa de Europa.

Donnarumma tiene los días contados en París. Su no renovación con la entidad parisina y el fichaje del francés Lucas Chevalier llevan al arquero azzurri hacia una única dirección: la puerta de salida. El jugador, que era imprescindible para 'Lucho' y que es el principal candidato a llevarse el premio Yashin a mejor portero de la temporada, está viviendo una situación que era inimaginable el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el ex del Milan tenía que tomar una decisión cuanto antes y por el momento parece haberse equivocado.

Donnarumma, expuesto

Tal y como contamos en SPORT el pasado 5 de agosto, su representante, Enzo Raiola, exigía unas condiciones de renovación al PSG que no quieren asumir, y no descartaban una salida este mismo verano del internacional italiano. En el club están contentos con el rendimiento deportivo de Donnarumma, pero no quieren retenerlo a cualquier precio. El que tenía que decidir era el portero. Por un lado, podía aceptar las condiciones del cuadro francés y trabajar duro para mantener la titularidad en el caso de que Chevalier aterrice en el Parque de los Príncipes. Por el otro, puede buscar una salida este mismo verano para asegurarse ser importante en un club de nivel y, por ende, su presencia en el Mundial.

Gianluigi Donnarumma, besando la Champions League / AP

La pelota está en el tejado del italiano. Su salida, de momento, tiene dos destinos como opciones con más números a día de hoy. En primer término, la ciudad de Manchester, tanto el City como el United. Apostar por un proyecto por hacer como el de Rúben Amorim o por otro más consolidado como el de Pep Guardiola. Por otra parte, la vía saudí. Arabia Saudí siempre está con el talonario preparado para saltar a por los mejores jugadores del Viejo Continente. 'Gigi' Donnarumma está en una situación muy delicada en el PSG y la mudanza a una nueva ciudad parece inevitable.