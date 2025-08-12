Luis Enrique: "Yo soy 100% responsable de la decisión con Donnarumma"

El Paris Saint-Germain se prepara para disputar la final de la Supercopa de Europa ante un Tottenham que quiere aprovechar la nula pretemporada parisina para tocar metal. En el Stadio Friuli de Udine, el equipo de Luis Enrique buscará su primer trofeo oficial de la temporada y reafirmar su dominio continental tras un verano marcado por el Mundial de Clubes y decisiones tácticas que ya están generando debate. La expectación está servida, y las palabras del técnico español dejan claras sus convicciones y ambiciones para este gran duelo.

En la rueda de prensa previa, Luis Enrique, como de costumbre, no evitó preguntas incómodas y, entre otros temas, no dudó en explicar la sorprendente exclusión de Gianluigi Donnarumma de la convocatoria para la final de este miércoles. “Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel; yo soy 100 % responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita”, detalló.

Gianluigi Donnarumma, besando el trofeo de la Champions League / AP

El técnico asturiano dejó bien claro que la intención del equipo es "seguir haciendo historia" y fijó un objetivo muy ambicioso para esta temporada. "Queremos ganar dos Champions League consecutivas. Ese es nuestro objetivo. El año pasado, nadie creía que pudiéramos ganarla. Sería un sueño ganar esta segunda Champions League consecutiva", señaló.

Tenemos la oportunidad de hacer aún más historia Luis Enrique — Entrenador del PSG

Luis Enrique tiene claro que, para lograrlo, debe mejorar al equipo, tanto a nivel de piezas como en el aspecto mental. "Tenemos la mentalidad de ser mejores, de mejorar el equipo. Será difícil, pero esa es nuestra mentalidad para prepararnos para esta temporada. Será muy especial porque tenemos la oportunidad de hacer aún más historia. Es una verdadera motivación para nosotros", espetó.

Luis Enrique, técnico del PSG / EFE

Evidentemente, de cara a la Supercopa de este miércoles, Luis Enrique fue preguntado por una de las polémicas que envolvió la previa: el tiempo de preparación que ha tenido. “Es difícil prepararse para un partido como este porque hemos priorizado el descanso. Los jugadores han regresado muy bien después de las vacaciones; ahora hay que pensar en competir por un título”, apuntó el entrenador.

Para ser honesto, no sé si se puede preparar un partido en una semana Luis Enrique — Entrenador del PSG

Preguntado sobre qué podía hacer con una sola semana de entrenamientos, reconoció no saberlo en exactitud. “Para ser honesto, no lo sé, porque es muy diferente a lo que hacíamos normalmente. Es el calendario el que nos permite estas cosas. Comenzamos los entrenamientos con la felicidad de preparar este partido de la mejor manera posible. No sé cuál es el nivel que podemos alcanzar”.

Achraf Hakimi abraza a Ousmane Dembele, tras marcar en el Mundial de Clubes. / ERIK S. LESSER

Finalmente, si el asturiano esperaba alguna pregunta sobre Donnarumma, también podía imaginarse otra sobre el Balón de Oro, galardón al que aspiran muchos jugadores de su plantilla. "Estos premios son muy importantes para la gente del mundo del fútbol. Pero nuestro objetivo es demostrar que la estrella es el equipo. Eso es lo que hicimos la temporada pasada. Creo que hemos logrado nuestros objetivos colectivos, no los individuales. Los premios individuales no son nuestro objetivo", finalizó.