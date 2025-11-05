Luis Díaz rompe su silencio tras lesionar a Achraf

Luis Díaz se pronunció públicamente tras la dura entrada a Achraf Hakimi durante el PSG-Bayern Múnich de Champions League, que acabó con el internacional marroquí llorando desconsoladamente temiendo una grave lesión. El club parisino todavía no ha emitido ningún comunicado al respecto, aunque todo hace presagiar que el lateral diestro estará varias semanas en la enfermería, perdiéndose lo que resta de 2025 y poniendo en duda su participación en la Copa África de Naciones que se disputará a partir de enero.

Perdón, a medias

Las redes sociales estallaron tras la acción del atacante colombiano sobre Achraf, considerada desmesurada e inoportuna a todas luces. Tal y como recogen varios medios franceses, el Paris Saint-Germain está muy molesto con el futbolista cafetero, especialmente porque no hubo ningún gesto de disculpa hacia su compañero de oficio.

La salvaje entrada de Luis Díaz a Achraf / Champions

Luis Díaz rompió su silencio en una ambigua publicación en su cuenta personal de 'Instagram'. El ex del Liverpool se mostraba dolido por haber dejado a su equipo en inferioridad numérica tras la entrada en cuestión. "Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor. Fue triste no poder acabar el partido con mis compañeros, pero estoy orgulloso del increíble esfuerzo que hicimos. Le deseo a Hakimi una rápida recuperación", dijo el delantero bávaro en sus redes sociales.

Un partido de contrastes

Luis Díaz vivió en el Parque de los Príncipes las dos caras del fútbol. Pasó de héroe a villano en un suspiro. Después de anotar un doblete al actual campeón de Europa y llevar de cabeza a una de las retaguardia más sólidas del continente, al cafetero se le cruzaron los cables en el añadido del primer tiempo y dejó a sus compañeros con diez durante toda la segunda parte. Luis Díaz se lanzó por detrás e hizo la pinza sobre el tobillo izquierdo del marroquí, una temeridad que fue revisada por el VAR y acabó siendo merecedora de roja directa.

El PSG sólo pudo recortar distancias en el tramo final del choque gracias a Joao Neves para fortuna de Vincent Kompany y sus pupilos, que acabaron reclamando la hora ante el acoso francés en los últimos minutos.