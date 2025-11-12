Luis Díaz le da la razón a Deco

Luis Díaz (Barrancas, 1997) era el extremo izquierdo predilecto de Deco. Nunca dejó de serlo. Ni cuando Nico Williams estuvo más cerca que nunca de vestir de azulgrana. El director deportivo culé, al unísono de Hansi Flick, lo vislumbraba como la pieza que completaba el puzle tras la incorporación de Joan Garcia e inició contactos con el entorno del colombiano a principios de verano. El pasado 13 de junio, sin embargo, supuso un antes y un después en las prioridades de la dirección deportiva del Barça, pues fue cuando Félix Tainta, representante del extremo navarro, se plantó en Barcelona para reunirse con el brasileño y consultarle si el club podía reconsiderar el fichaje del '10' del Athletic, cuyo sueño era jugar en el Spotify Camp Nou.

La renovación de Nico Williams con el Athletic Club hasta 2035 cogió a todo el mundo por sorpresa y Deco volvió a centrar sus esfuerzos en la dificilísima incorporación de Luis Díaz. Que no tuviera cláusula de rescisión complicaba - y mucho - el asunto. Finalmente, pues, se decantó por un Gigante de Baviera que contentó al Liverpool con una oferta irrechazable de 75 millones.

Nico Williams besa el escudo del Athletic mientras su hermano, Iñaki, camina hacia el terreno de juego. / Europa Press

Respondía, así, el Bayern al 'no' de un Florian Wirtz que prefirió mudarse a Merseyside. Urgía la necesidad de encontrar al sustituto de garantías de Leroy Sané en el extremo izquierdo y, por ende, rodear de talento a Harry Kane y Michael Olise. Pese a que en un inicio se llegaron a generar duas respecto a su desorbitado precio o su edad (28 años), el colombiano zanjó rápidamente el debate: suyo fue el tanto que valió la Supercopa de Alemania, título que festejó tras apenas cuatro partidos bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Imparable

Su presentación en sociedad fue en el Allianz Arena, en el estreno liguero de un Bayern que goleó sin piedad al RB Leipzig y festejó la primera diana y el primer doblete de asistencias de Luis Díaz en la Bundesliga. Inicio inmejorable, ¿verdad? Pues lo mejor estaba aún por llegar. Pudo temerse en el seno bávaro que su adaptación fuese algo costosa, tomando como precedente a James Rodríguez, pero más bien lo contrario.

Sus cifras son una auténtica bestialidad: 11 goles y cinco asistencias en 17 encuentros. Seis de esas dianas fueron en la Bundesliga, cuatro en la Champions, dos en la DFB Pokal y uno en la DFL-Supercup. Su última semana fue excelsa: recital en el Parque de los Príncipes con un doblete que quedó empañado por su expulsión tras una dura entrada sobre Achraf y una obra de arte ante el Union Berlin que optará al Puskás.

Bayern's Luis Diaz celebrates after scoring his side's opening goal during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Werder Bremen at the Allianz Arena in Munich, Germany, Friday, Sept. 26, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) / Matthias Schrader / AP

Con esas 16 contribuciones goleadoras se codea con los máximos realizadores del momento, convirtiéndose en el cuarto jugador más influyente en las grandes ligas europeas, por detrás de Mbappé (20) Haaland (20) y Harry Kane (26). Y está a nueve de su récord personal con el Liverpool en la 24/25, aunque necesitó 50 partidos para llegar a esas 25 influencias realizadoras. Es el tercer atacante debutante en la historia del Bayern que alcanza dobles dígitos de goles aportados en apenas 10 jornadas de la Bundesliga. Se une a Kane y Klose, delanteros centros.

El espectacular arranque del Bayern no puede entenderse sin el rendimiento brutal de Lucho. Y no hablamos única y exclusivamente de números. Sino de su figura. Cayó de pie en Múnich y no pudo entender mejor la filosofía de Kompany. “Luis Díaz es un alivio para la vista, aunque no siempre marque gol", articuló Herbert Hainer, presidente del club.

'Recordman' Rashford

Marcus Rashford esperó al Barça y salió ganador. Antepuso su sueño de vestir la elástica azulgrana a cualquier otra propuesta que tuviese sobre la mesa y se unió al proyecto de Hansi Flick en calidad de cedido - con una opción de compra que oscila entre los 30-35 millones -. Era la bala que tenía Deco en la recámara tras Luis Díaz y Nico Williams. Su rol, a priori, era de revulsivo. Un tipo contrastado y con recorrido en la élite que aportaría recursos arriba y más fondo de armario para el técnico germano.

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

El alud de lesiones que se produjo en la parcela ofensiva, sin embargo, obligó a Flick a darle más minutos y carga de lo previsto. Poco a poco fue integrando los automatismos que tanto definen al estilo futbolístico del de Heidelberg y vivir una adaptación exprés. Y lo cierto es que ya está marcando diferencias en ataque: seis tantos y nueve asistencias en 16 partidos. 15 contribuciones goleadoras. Encabeza, de hecho, la lista de máximos asistentes de las cinco grandes ligas.

Tiene un guante en esa pierna derecha que mostró en sus magníficos golpeos de 'folha seca' y regalando goles a sus compañeros. En el apartado colectivo aún tiene margen de mejora, pero en el individual demostró que es capaz de decidir partidos con 'chispazos'.

Nico Williams, víctima de la pubalgia

Bien distinta es la situación del '10' del Athletic Club. Nico no termina de dejar atrás sus continuas lesiones (tobillo, isquiotibiales, pubalgia) y el cuadro vasco acusó una barbaridad su ausencia en este inicio de curso. Hasta siete partidos tuvo que perderse por culpa de esas molestias que no cesan. Y, cuando sí estuvo disponible, no rindió a la altura de lo esperado. La pubalgia que arrastra influía en su juego, caracterizado por la explosividad y desequilibrio constante.

Reapareció el pasado fin de semana y fue decisivo en el triunfo athleticzale ante el Real Oviedo en San Mamés. Se fabricó el gol: se zafó de dos contrarios en banda, pisó área, se sacó de encima a un tercero con una bicicleta y un cambio de ritmo y fusiló la meta de Aarón con la zurda. Sus números, sin embargo, distan del mejor Nico: dos dianas y dos asistencias - todas ellas en Liga - en nueve encuentros.