Luis Díaz: "La gente está feliz con mi llegada"

Luis Díaz ha comenzado con pie derecho su andadura en el Bayern Múnich. El extremo colombiano, fichado este verano desde el Liverpool a cambio de 70 millones de euros, lleva dos goles y dos asistencias en los dos partidos oficiales disputados, incluyendo la Supercopa Franz Beckenbauer que supieron ganarle al Stuttgart. Sobre la adaptación al club bávaro y la actualidad con la selección Colombia habló en declaraciones recogidas por la Federación Colombiana de Fútbol.

'Lucho' resaltó la importancia del respaldo recibido en la ciudad bávara: “La gente está muy feliz con mi llegada, ellos me lo han hecho saber desde el principio que he llegado, es importante cuando uno llega a una nueva ciudad ya un nuevo país poder acomodarse cada vez más rápido. Llegar aportando con lo que sé hacer, con goles y asistencias, ganando títulos que es para lo que se trabaja”.

Luis Díaz, debut estelar en la Bundesliga / X

"Alemania en general es espectacular, Múnich en si es una ciudad increíble, tiene cosas muy bonitas, se come muy bien. La gente es amorosa, respetuosa, son muy aficionados al fútbol entonces muy feliz de estar acá. Me estoy acomodando todavía pero me siento muy feliz en el grupo, en la ciudad y a la familia también le gusta", añadió el cafetero.

BUSCANDO UN CUPO AL MUNDIAL

En la antesala a las últimas jornadas clasificatorias hacia la cita mundialista, el delantero habló con los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol acerca de la responsabilidad que asume el grupo. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Bolivia en casa y Venezuela como visitantes buscando meterse en los seis directos clasificados al Mundial (son sextos con 22 puntos).

Díaz destacó que el acompañamiento de la afición resulta determinante en cada partido: “sin ellos no somos nada (…) cuando el estadio vibra con buena energía se siente el calor y la convicción de que pueden pasar cosas buenas”. También reconoció que el juego ante los bolivianos tiene un valor especial, ya que podría marcar un hito para varios integrantes del plantel: “estoy que me juego, es un partido muy importante (…) sabemos lo que nos estamos jugando. Es un encuentro crucial, porque sería el primer Mundial para muchos, en especial para mí”.

El guajiro remarcó, además, la fidelidad del público colombiano en cualquier escenario internacional. Durante su experiencia en Inglaterra y ahora en Alemania, ha percibido esa cercanía: “donde voy, hay una bandera colombiana. En Liverpool lo viví y ahora en el Bayern también. Siempre están apoyando. Ver una bandera me llena de felicidad y contar con ese respaldo es muy bonito para cualquier colombiano, porque te motiva”.

Con la mira puesta en el choque en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Díaz insistió en la relación que existe entre los jugadores y la tribuna: “la hinchada también se merece la clasificación, porque no ha sido fácil. Ellos cumplen un rol fundamental y somos conscientes de que no somos nada sin su apoyo”.