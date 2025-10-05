Luis Díaz era el fichaje

Pues le saldrá barato Luis Díaz al Bayern de Múnich. Van amortizándose esos 70 millones a priori vistos como una cantidad desorbitante. No andaba muy equivocado el exbávaro Jürgen Klinsmann, ¿verdad?: “Creo que pueden estar muy orgullosos de tener un jugador como Luis Díaz. No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto”, predijo antes de su debut en la Bundesliga. Suyo fue el tanto que valió la Supercopa de Alemania, título que festejó tras apenas cuatro partidos bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Su presentación en sociedad fue en el Allianz Arena, en el estreno de un Bayern que defendía la Ensaladera ante el RB Leipzig - aún con Xavi Simons -. Y se gustó de principio a fin. Participativo, solidario en las ayudas y con personalidad. Con el 1-0 a favor, recibió un toque de tacón de Gnabry, se acomodó el balón a su diestra y quitó las telarañas de la meta de Gulácsi con un zapatazo que tocó en el travesaño antes de colarse en la red. Y terminó firmando un doblete de asistencias.

Histórico

Mes y medio después, la vida sigue igual para el Guajiro. Sus números son una auténtica bestialidad: seis tantos - cinco en la Bundesliga - y cuatro asistencias en diez partidos. Asentadísimo en Múnich, fue el autor de un doblete y de una asistencia en el triunfo del Bayern ante el Eintracht (3-0). Y batió un récord con la primera de sus dos dianas, anotada a los 14 segundos de partido, pues se convirtió en el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga. Solo superado por Giovane Élber - 11 segundos al Hamburgo en 1998 - y Lothar Matthäus - 13 segundos al Gladbach en 1986 -.

Luis Díaz, ante el Chelsea / Agencias

Sus primeros días no fueron sencillos, pues el idioma fue un obstáculo para relacionarse con sus compañeros y con su técnico, Vincent Kompany. En una entrevista con 'Bild', desveló que Joshua Kimmich y Serge Gnabry fueron claves en su adaptación: “No muchos en nuestro equipo hablan español, pero Serge y Joshua pueden y me han ayudado mucho”.

“Es muy familiar. Eso, y la confianza que me dio el entrenador de inmediato, fue muy importante para mi gran comienzo aquí en Múnich”, añadió. Su inicio está siendo estelar, solo le falta poner la guinda estrenándose como goleador con la camiseta bávara en la Champions League.