Jhon Lucumí, la bestia que el Barça tiene en la recámara: ¿el paso definitivo a la élite?

El Barça ya mueve ficha en los despachos con un objetivo claro: reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Parece que la dirección deportiva y Hansi Flick ya han decidido ir a por el pilar de la zaga del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, por quien ya han puesto una oferta sobre la mesa cercana a los 45 millones de euros, seguramente insuficientes para Giuseppe Marotta, quien no dejará salir al italiano con facilidad.

El Barça no está dispuesto a tirar la casa por la ventana y no traerá a Bastoni a cualquier precio. Deco, en este sentido, maneja alternativas más asequibles. Si el precio de Bastoni se dispara, ya hay alternativa: Jhon Lucumí.

Jhon Lucumi celebrando un gol en Champions / EFE

En Italia cada vez vinculan más al colombiano con el club catalán. Actualmente en el Bolonia, ha irrumpido como una opción sólida, que encaja con lo que busca el Barça, sobre todo más asumible. Su tasación ronda los 25 millones de euros, aunque el interés blaugrana podría inflar un poco esa cifra. Y hay que tener en cuenta que aún tiene contrato por una temporada más, hasta verano de 2027. ¿Sería una buena incorporación?

Aptitudes para encajar en la exigencia de Flick

Lucumí, de 27 años, responde al perfil de central que puede jugar en el Barça. Por lo menos, sobre el papel. Zurdo, con salida de balón fiable, con confianza y unas cualidades físicas muy a tener en cuenta. Es rápido, puede defender a campo abierto y con una línea defensiva adelantada, y es muy fuerte. Además, con 1,87 metros de altura, posee buen juego aéreo. Su trayectoria es un reflejo de lo importante que es tomar buenas decisiones en el fútbol.

Formado en el Deportivo Cali, debutó con apenas 17 años en 2015 y fue acumulando minutos en Colombia antes de dar el salto a Europa en 2018. El Genk apostó por él como relevo de Omar Colley, que se marchó a la Sampdoria, invirtiendo cerca de 3 millones de euros. En Bélgica, Lucumí creció sin prisa pero sin pausa, conquistando varios títulos además de foguearse en competiciones europeas.

Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección colombiana y, tras cuatro temporadas de aprendizaje, dio un nuevo paso en 2022 al fichar por el Bologna por apenas 8 millones de euros, una operación muy buena por parte del equipo italiano. Y en la Serie A se ha consolidado del todo, como titular indiscutible, acumulando experiencia y regularidad.

Lucumí, durante un entrenamiento con Colombia / EFE

A sus 27 años, Lucumí se encuentra en el punto exacto en el que confluyen madurez y plenitud física. Esta temporada ha disputado 36 partidos oficiales y ha anotado un gol. Además, es una pieza clave en una Colombia que mira con ambición al Mundial 2026.

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Bastoni es la prioridad, pero Lucumí está en la recámara. Si el Inter no flexibiliza sus exigencias, el colombiano podría convertirse en la oportunidad de mercado perfecta y el Barça en su próximo paso, medido a la perfección tras cuatro temporadas creciendo en el Calcio.