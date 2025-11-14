Lucha en Alemania por Grimaldo

Alejandro Grimaldo acapara las portadas de la prensa alemana. El Bayern busca lateral zurdo en el mercado y piensa en el valenciano como sustituto de Raphaël Guerreiro. El portugués no acaba de renovar contrato con los bávaros y la percepción en Múnich es que acabará saliendo libre el próximo 30 de junio.

Todavía no hay oferta

Según apunta el rotativo germano 'Kicker', el Bayern está sondeando la posibilidad de lanzarse a por el español este mismo verano, cuando el vínculo del luso venza. El excelente rendimiento de Grimaldo con el cuadro famacéutico no ha pasado desapercibido en la 'Mia san Mia'.

Grimaldo celebra un gol con el Bayer Leverkusen / EFE

El Bayer Leverkusen, no obstante, no dará facilidades a su competidor en la Bundesliga, tal y como informa la prensa alemana. El internacional español firmó contrato hasta 2027, cuando llegó procedente del Benfica, y no pondrán un puente de plata a un jugador que es capital en el BayArena. Grimaldo es un lateral con clara vocación ofensiva, que suma y aporta en ambos lados de la cancha. El canterano culé ya ha firmado en lo que llevamos de temporada un total de siete goles y cuatro asistencias. Números descomunales para un defensor.

Aunque todavía no se han establecido contactos, la operación se antoja compleja ante la cerrazón que presentará el club campeón de la Bundesliga en 2024. Está todavía muy reciente en las oficinas del Leverkusen la marcha de Jonathan Tah al gigante bávaro el pasado verano, una marcha que no dejó ni un euro en las arcas del Bayer al salir con la carta de libertad.

El deseo de LaLiga, muy vivo

La entidad de la 'Aspirina' sí que facilitaría una salida de Alejandro Grimaldo si la oferta llegara desde España. El valenciano siempre ha manifestado su intención de regresar algún día a LaLiga y el propio futbolista reconoció recientemente que hubo interés de Real Madrid, Atlético y Barcelona por sus servicios.