Lucescu, exseleccionador de Rumanía, "reanimado tres veces" tras sufrir un infarto agudo de miocardio

Mirceau Lucescu se encuentra en estado grave de salud tras sufrir un infarto agudo de miocardio. El veterano entrenador renunció a su cargo de seleccionador de Rumanía este mismo jueves, después de que el combinado nacional no lograra la clasificación para el Mundial 2026. Lucescu ya no se sentó en el banquillo en el amistoso disputado frente a Eslovaquia esta semana.

El técnico, de 80 años, fue hospitalizado el domingo pasado tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento de la selección rumana. La Federación del país emitió un comunicado informando que Lucescu estaba "estable" y realizando "exámenes exhaustivos" que le mantuvieron en observación.

Lucescu, durnate el partido de repesca contra Turquía / EFE

Lucescu debía recibir el alta hospitalaria el viernes, pero sufrió otro episodio cardíaco, esta vez de mayor intensidad. El Hospital Universitario de Bucarest difundió un mensaje comunicando que el exseleccionador había sufrido "un infarto agudo de miocardio". "Fue ingresado en urgencias y recibió de inmediato las intervenciones médicas necesarias, de acuerdo con los protocolos", rezaba el mensaje de la unidad hospitalaria de la capital rumana.

Según informaciones del periodista local, Emanuel Rosu, la intervención del personal médico fue decisiva para salvarle la vida a Lucescu. "Se le practicaron tres reanimaciones y ahora se encuentra en urgencias a la espera de más pruebas", apuntaba.

El martes, en paralelo al partido amistoso que su equipo jugaba frente a Eslovaquia tras quedar fuera en la repesca del Mundial, el entrenador fue intervenido quirúrgicamente para la implantación de un desfibrilador en el pecho, con el objetivo de controlar su ritmo cardíaco. Esta operación supone un nuevo contratiempo en su estado de salud, que se suma a su hospitalización a comienzos de año por una infección subcutánea y a una anterior intervención en la cadera derecha.

Ganador de la Europa League en 2009

Tras colgar sus botas en una dilatada carrera en el Dinamo de Bucarest, Lucescu empezó como entrenador en el propio equipo de la capital rumana, donde logró varios títulos de liga, antes de dar el salto al fútbol internacional. Dirigió a la selección rumana y más tarde entrenó a clubes importantes en Europa, especialmente en Italia, como el Inter de Milán y el Brescia Calcio.

Su etapa más exitosa llegó en Europa del Este. Con el Shakhtar Donetsk vivió una era dorada, conquistando múltiples ligas ucranianas y, sobre todo, la Copa de la UEFA en 2009, el mayor logro internacional de su carrera. Más adelante, también dirigió al Zenit de San Petersburgo, con el que ganó títulos nacionales.