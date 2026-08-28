Luces y sombras con Ter Stegen

Marc-André ter Stegen afronta en el Ajax una nueva etapa de su carrera con la necesidad de recuperar protagonismo y continuidad. El FC Barcelona y el conjunto de Ámsterdam acordaron este verano la cesión del guardameta alemán hasta el 30 de junio de 2027. El portero continúa teniendo contrato con el Barça, pero la falta de espacio en la portería azulgrana propició su salida.

La operación tiene además un componente especial. Ter Stegen vuelve a ponerse a las órdenes de Míchel Sánchez, con quien ya coincidió en el Girona. El técnico español apenas pudo contar con él en su anterior etapa debido a una lesión, pero fue precisamente uno de los principales valedores de su llegada al Ajax. En Ámsterdam buscaban un portero con experiencia, liderazgo y capacidad para participar en la construcción desde atrás. Eso sí, su última actuación europea ha dejado una primera mancha.

El Ajax venció este jueves al FC Sion por 5-3 en la vuelta de la eliminatoria de Conference League y certificó su clasificación con un 9-5 en el global. Ter Stegen fue titular, pero cometió un error que tuvo consecuencias directas en el marcador. Con 1-1, el portero alemán no consiguió blocar correctamente un centro de Franck Surdez. El balón quedó suelto y Winsley Boteli aprovechó el regalo para marcar el 1-2.

La prensa neerlandesa fue contundente al señalar la acción. 'NOS' tituló ese momento como “Grabbelende Ter Stegen” (“Ter Stegen, inseguro con las manos”). El medio explicó que el balón terminó “a los pies de Boteli”, que no perdonó. Más duro fue 'Sportnieuws', que calificó directamente la acción como “blunder Ter Stegen”, es decir, “la cantada de Ter Stegen”, y señaló que el error ayudó al Sion a ponerse por delante.

Pese al error, la valoración global no fue especialmente negativa. La lectura general es que el alemán tuvo intervenciones importantes, pero cometió un error demasiado visible.

Confianza total en Ter Stegen

No obstante, Ter Stegen mantiene toda la confianza de Míchel y del Ajax, y su titularidad no está en cuestión. El error ante el Sion fue una acción puntual dentro de un partido que terminó con la clasificación del conjunto neerlandés.

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Primer entreno de Ter Stegen con el Ajax / AJAX.NL

Su llegada a Ámsterdam está respondiendo a las expectativas y el alemán empieza a recuperar el protagonismo que buscaba al salir del Barcelona. Con minutos, confianza y la continuidad que le ofrece el Ajax, Ter Stegen tiene por delante una temporada para volver a demostrar el nivel que le convirtió durante años en uno de los grandes porteros de Europa.