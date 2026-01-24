Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BUNDESLIGA

Lucas Vázquez se estrena: así ha sido su primer gol con el Bayer Leverkusen

Con el tanto del ex del Real Madrid, el equipo de las aspirinas venció al Werder Bremen

Lucas Vazquez celebra su primer gol con la camiseta del Bayer Leverkusen

Lucas Vazquez celebra su primer gol con la camiseta del Bayer Leverkusen / Associated Press/LaPresse / LAP

Jordi Delgado

Jordi Delgado

No es su especialidad y no le han acompañado las lesiones. Por eso a Lucas Vázquez le ha costado casi seis meses marcar su primer gol con la camiseta del Bayer Leverkusen. Ha sido ante el Werder Bremen, con un tanto en el minuto 37 que le ha dado la victoria a su equipo en la Bundesliga.

El lateral español ha conseguido el tanto tras una pared, una irrupción dentro del área y un certero tiro cruzado. Volvía al once titular tras sus problemas musculares este fin de semana, unos problemas que arrastra desde el mes de octubre. Su último gol había sido el 22 de octubre de 2024 en la goleada del Real Madrid por 5 a 2 ante el Borussia Dortmund en Champions League. Con la camiseta blanca sumó 38 goles y 73 asistencias en 402 partidos.

Sin el escudo del Real Madrid en el pecho, su último gol fue el 17 de abril de 2015, cuando defendía la zamarra del Espanyol, en un partido ante el Levante que acabó con empate a dos.

Este próximo miércoles, el equipo de las aspirinas recibe al Villarreal en la última jornada de la UEFA Champions League. Con el 'submarino amarillo' ya eliminado, el conjunto alemán, con nueve puntos, buscará la victoria para poder colarse entre los 24 primeros y clasificarse para el playoff de la Liga de Campeones.

En liga, el Bayer Leverkusen es sexto, a tres puntos de la zona Champions.

