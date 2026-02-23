Lucas Vázquez encuentra su sitio

Con la eliminatoria encarrilada y asentado en la titularidad afronta Lucas Vázquez, uno de los jugadores más en forma del Bayer Leverkusen, la visita del Olympiacos de su compatriota Jose Luis Mendilibar, obligado a una 'misión imposible' en el Bay Arena, donde debe ganar por dos goles de diferencia.

El exjugador del Real Madrid, que cumple su primer curso en el fútbol alemán, solo disputó la última media hora del partido que el Bayer Leverkusen perdió ante el Union Berlín. No tiene puestas sus miras en el competición germana el club de las aspirinas, descolgado de la lucha por el título que logró hace dos temporadas, de la mano de Xabi Alonso.

Fue precisamente el tolosarra, ya fuera de la entidad madridista, uno de los dos que animó al futbolista de Curtis, La Coruña, de 34 años, a ir a Leverkusen, una ciudad del estado de Renania del Norte, tranquila, pequeña en relación a Madrid y con un buen estilo de vida. El otro fue Dani Carvajal que antes de asentarse en la primera plantilla del Real Madrid, en el tránsito desde el Castilla, jugó en el Bayer. Y una influencia notable tuvo el presidente, el español Fernando Carro, con un ojo puesto siempre en el fútbol español. Vázquez siguió el camino de otros como Alex Grimaldo antes y más reciente Aleix García.

Así se salió de lo habitual el gallego que en el tramo final de su carrera eligió mantener el talante competitivo que siempre le ha caracterizado a definir su adiós en un fútbol exótico o una liga menor. Y vio con buenos ojos la aventura alemana. Un buen torneo doméstico, prestigioso, y una presencia europea a alto nivel, en el evento que tanto ha marcado su carrera, en la Liga de Campeones.

Aunque ha llegado tarde a los años gloriosos del Leverkusen, esos que logró Alonso, disfruta Lucas Vázquez de las secuelas de aquellos tiempos mejores. Es un club puntero en la Bundesliga, con el objetivo de amarrar un puesto Champions que disputa ahora.

Diez años en el Real Madrid, con cinco títulos de la Liga de Campeones, cinco mundiales de clubes,cuatro ligas, una Copa del Rey y cuatro supercopas españolas, otras tres supercopas europeas, entre otros muchos trofeos, forman parte de la reputación bien ganada de este jornalero del fútbol, que llegó disputar una Eurocopa y un Mundial con la roja, que ha vestido en nueve ocasiones.

Se ha asentado el futbolista gallego en el Bayer Leverkusen en el que le costó entrar. Tuvo un inicio ilusionante pero a primeros de octubre sufrió una lesión muscular y ya no volvió hasta diciembre.

La llegada del nuevo año ha cambiado el panorama del jugador español que tras tres partidos en el banquillo y con un protagonismo residual, ha ganado en relevancia. Empezó a tener más minutos y su confianza cambió y con él la del técnico danés Kasper Hjulmand. Dueño del flanco derecho del equipo, Lucas logró no hace mucho, dar el triunfo al cuadro de Leverkusen con su primer y, hasta ahora único gol, ante el Werder Bremen. Después, ha sido más valorado por sus asistencias que por la condición de anotador de la que casi no ha hecho gala.

La tranquilidad del veterano; los penaltis de Lucas

Lucas da sosiego y experiencia a un equipo metido en una clara renovación después de que grandes clubes europeos hayan pescado en la revalorizada plantilla. Unos cuantos han dejado el club desde que se proclamó campeón de la Bundesliga, de la Copa de Alemania y subcampeón de la Liga Europa con Xabi Alonso. Ahora se recompone y Lucas ha formado parte de esa reconstrucción con dos años de contrato por delante.

Promete Lucas compromiso, que siempre ha caracterizado su carrera, y veteranía. Y si algo ha marcado, aparte de la entrega, el recorrido del gallego han sido las imágenes en las tandas de penaltis que aportaron felicidad al club blanco. Especialmente aquella que dio el título de Champions en la tanda ante el Atlético de Madrid, en la final de Milan, cuando recorrió medio campo jugueteando con el balón hasta ponerlo sobre el punto dentro del área. No falló.

Cuestionado en el tramo final de su etapa en el Real Madrid no prolongó su compromiso. Después de diez años asumió con naturalidad la marcha del club de su vida, sobre todo por la sequía de títulos en su último curso y la llegada del inglés Trent Alexander Arnold.

"Estoy bien, feliz y contento, disfrutando del fútbol. Tenemos un gran equipo que propone mucho juego con balón que es lo que me gusta", dijo Lucas a la prensa tras el partido de ida ante el Olympiacos.

Preguntado sobre si fuera del Real Madrid hace frío, el gallego tiró de humor y dijo que "en Alemania hace frío". Trece partidos jugados, un gol y tres asistencias resumen su recorrido actual en Alemania, entre todas las competiciones.

Noticias relacionadas

Ahora espera cerrar la clasificación para los octavos de final en la vuelta del play inn de la Liga de Campeones. Tiene el conjunto alemán más de medio camino recorrido con los dos tantos conseguidos en Grecia. Mientras no rehuye el compromiso, el gallego del Leverkusen volverá a asumir la responsabilidad y a poner a disposición su experiencia en cuanto un nuevo penalti lo requiera.