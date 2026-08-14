Lucas Torreira pide salir de Turquía tras el constante acoso de un individuo

Muchos aficionados podrían pensar que la vida de un futbolista acostumbra a ser idílica, aunque la profesión cuenta a veces con una 'cara B' difícil de comprender si no se sufre en tus propias carnes. Es el caso de Lucas Torreira, quien está viviendo un auténtico infierno en Turquía por motivos muy diferentes a los futbolísticos.

De hecho, tal sería la magnitud del asunto que el internacional por Uruguay habría pedido a su agente abandonar el Galatasaray, tras varios episodios de acoso a su entorno más cercano e incluso una agresión física protagonizada por el mismo individuo, quien tras un breve paso en prisión habría sido puesto en libertad, justo antes de volver a las andadas.

Acoso, amenazas y agresiones sin un castigo real

El futbolista Lucas Torreira, habría solicitado a su agente Pablo Bentancur, que gestione su salida inmediata del país turco, pese a que en el aspecto deportivo su paso por Galatasaray ha sido positivo al proclamarse campeón de cuatro títulos. ¿El motivo para poner fin a su aventura en Turquía? Según informa el periodista uruguayo Sebas Giovanelli, el mediocampista habría tomado la decisión después de que Burak Dogan, un hombre que ya cuenta con antecedentes de acoso contra la mujer del jugador, hubiera vuelto a las andadas, una vez que ha sido puesto en libertad recientemente.

De hecho, el motivo que lo llevó por pocos meses a prisión fue que golpeó a Torreira y le insultó y amenazó de muerte el pasado mes de mayo en un centro comercial de Beyoğlu, en Estambul. "Un hombre se acercó diciendo que quería una foto conmigo. Después apareció otro individuo y pensé que también quería hacerse una fotografía. Sin embargo, cuando se acercó me golpeó de repente en el lado izquierdo de la cabeza", explicó en su momento el propio futbolista al medio 'CCN Türk'.

En dicho momento, la policía determinó que el agresor fue Burak Doğan, el cual contaba con antecedentes por lesiones intencionadas y por haber acosado a la pareja del jugador. Aunque fue encarcelado, recuperó la libertad el pasado miércoles y fue de manera inmediata a arremeter contra el conductor del jugador. "Vengo a terminar lo que empecé", habría advertido Burak durante el episodio.

Ahora, los cuerpos policiales turcos activaron un nuevo operativo para dar con su paradero, debido al riesgo persistente para la integridad física de Torreira y la de su entorno más cercano. Pese a ello, el futbolista ya habría tomado la decisión de abandonar el país para terminar de raíz con el problema.