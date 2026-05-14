Lucas Torreira, ex del Atlético y jugador del Galatasaray, agredido en Estambul por un hombre obsesionado con su pareja

El futbolista uruguayo Lucas Torreira, exjugador del Atlético de Madrid y actualmente en las filas del Galatasaray, vivió un episodio muy desagradable en Estambul tras ser víctima de una agresión en un centro comercial del distrito de Beyoglu. El mediocentro recibió varios golpes por parte de un hombre presuntamente obsesionado con su pareja, la actriz y modelo turca Devrim Ozkan.

Según informan medios turcos, el agresor habría esperado durante un tiempo a Torreira en las inmediaciones del recinto comercial hasta encontrar el momento para acercarse a él. Todo ocurrió después de que el futbolista accediera a fotografiarse con algunos aficionados. El atacante simuló inicialmente querer una fotografía, pero terminó golpeando al jugador por sorpresa.

El propio Torreira explicó posteriormente ante la policía cómo se produjo el incidente. El uruguayo aseguró que pensó que el hombre era simplemente otro aficionado más hasta que recibió un puñetazo en la cabeza de manera repentina.

“Un hombre se acercó diciendo que quería una foto conmigo. Después apareció otro individuo y pensé que también quería hacerse una fotografía. Sin embargo, cuando se acercó me golpeó de repente en el lado izquierdo de la cabeza”, relató el exrojiblanco, según recogió CNN Turk.

El centrocampista también explicó que tanto uno de sus amigos como su conductor intervinieron rápidamente para separarlo del agresor y evitar que la situación fuera a más. Después del altercado, el sospechoso intentó abandonar el lugar.

Torreira dejó claro en su declaración que no respondió físicamente al ataque y reconoció no conocer de nada al individuo. Además, confirmó que acudió posteriormente a un hospital para someterse a una revisión médica y que presentará una denuncia formal.

La prensa turca identifica al agresor como Burak Doan, un hombre que supuestamente ya había acosado anteriormente a Devrim Ozkan y que incluso contaba con antecedentes por lesiones intencionadas. Según esas mismas informaciones, también habría lanzado amenazas en redes sociales contra el futbolista debido a los celos que sentía por la relación entre ambos.

“Después de ver fotos de Devrim Ozkan con Lucas Torreira hace un año, empecé a odiarlo”, habría reconocido el detenido.

Pese al susto, el internacional uruguayo se encuentra fuera de peligro. Su agencia quiso transmitir tranquilidad mediante un comunicado publicado poco después del incidente.

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“Lucas Torreira sufrió una agresión en Estambul, pero la situación fue controlada rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido. Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro”, señaló el entorno del jugador.