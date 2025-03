Lucas Pérez, diagnosticado con tuberculosis: se teme un brote en el vestuario

Lucas Pérez ha hecho saltar las alarmas en el PSV Eindhoven. El club neerlandés confirmó este lunes que uno de los jugadores de su plantilla había sido diagnosticado con tuberculosis activa sin confirmar de qué miembro se trataba. La duda ha sido resuelta por el medio De Telegraaf, que ha desvelado que es Lucas Pérez quien padece de esta enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones.

A falta de confirmación oficial, se trata de una noticia terrible para el delantero que recientemente había empezado con su andadura en los Países Bajos tras poner fin a su segunda etapa en el Deportivo. Después de solamente tres partidos disputados, todos ellos como suplente, Lucas Pérez podría decir adiós a la temporada mientras se intenta evitar un posible brote en el vestuario.

Era el propio club quien confirmaba la noticia este lunes: "Uno de los jugadores del PSV ha sido diagnosticado con tuberculosis activa. El jugador en cuestión lo está haciendo bien dadas las circunstancias, aunque la posibilidad de nuevas infecciones es baja, estamos vigilando desde cerca la situación según los protocolos estándar del DGG (departamento de salud pública de la ciudad)", informó este lunes el club en un comunicado que difundieron por redes sociales.

Se podría perder el resto de la temporada

La tuberculosis, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta a los pulmones, se propaga por el aire a pesar de que tiene ciertas limitaciones para ser transmitida. "El riesgo de infección para las personas que rodean al paciente es limitado. En cualquier caso, al aire libre no hay riesgo de infección", afirmó el neumólogo del GGD al club. Los protocolos han sido activados para descartar que se haya producido un brote en el vestuario que pusiese en jaque a la plantilla en la recta final de la temporada.

A pesar de que el club no ha confirmado la identidad del diagnosticado, ha sido el medio De Telegraaf quien ha desvelado que era Lucas Pérez el paciente de la enfermedad. El ex del Deportivo no está teniendo un arranque fácil desde que llegase a los Países Bajos en febrero, apenas disputando 30 minutos de juego repartidos en cuatro partidos. Lucas estará ahora al menos ocho semanas de baja que podrían prácticamente obligarle a decir adiós a la temporada con el PSV.

El club neerlandés tiene previsto realizar pruebas a todos los miembros de su plantilla para clarificar que no ha existido ningún brote en el vestuario. Precisamente este lunes 24 de marzo se conmemora el día mundial contra la tuberculosis, una enfermedad infecciosa que sigue causando la muerte en un millón de personas al año, según cifras de la OMS.