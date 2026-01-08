Luca Zidane da en el clavo con Argelia

Argelia encontró el billete a cuartos cuando el partido ya se había convertido en una prueba de resistencia. El gol de Adil Boulbina en el minuto 119 evitó los penaltis y sostuvo un triunfo mínimo ante la RD Congo (1-0). Bajo los focos de esa noche larga, Luca Zidane volvió a salir intacto. El mediano de los Zidane completó otro encuentro sin encajar y elevó su racha a 390 minutos imbatido en el torneo, un registro que le coloca en terreno histórico con la selección argelina.

Una prórroga con sello de guardameta

El cruce de octavos exigió a Argelia paciencia y oficio. La RD Congo resistió el dominio argelino y llegó a rozar el golpe definitivo en acciones puntuales, pero el guion terminó empujando el partido hacia el alargue. Ahí apareció el desenlace con el derechazo de Boulbina en el 119, y con él la imagen de Zidane manteniendo la calma en una eliminatoria cerrada, de esas que se ganan tanto en el área propia como en la contraria.

El dato explica por qué su torneo ya se etiqueta como 'histórico'. Luca suma cuatro partidos sin recibir un gol en la competición y acumula 390 minutos de imbatibilidad. Además, se convirtió en el primer portero argelino que encadena dos porterías a cero en sus dos primeros partidos de una Copa de África desde Mohamed Haniched en 1996, con la diferencia de que el guardameta del Granada ha estirado la serie aún más.

De decisión personal a pieza clave de Petkovic

Su irrupción no se entiende sin el cambio de rumbo que tomó hace meses, cuando apostó por representar a Argelia tras haber pasado por categorías inferiores de Francia. En el vestuario, según diferentes medios, su adaptación ha sido rápida y su figura empezó a ganar peso desde el primer día, con el cuerpo técnico destacando su impacto en la sensación de seguridad del equipo.

En paralelo, la escena familiar también ha acompañado el relato. Su padre, Zinedine Zidane, ha estado presente en la grada durante varios partidos del torneo, un detalle que ha eclipsado la atención de las cámaras, pero que no ha distraído al protagonista. Luca lo resumió con naturalidad en unas declaraciones para Sports News Television: "Estoy feliz de que estén aquí y de que me estén apoyando".

Nigeria, el siguiente obstáculo

Con el pase sellado, Argelia se asoma a los cuartos con un rival de máxima exigencia. Nigeria aparece en el camino como el próximo examen para una selección que se siente fuerte desde su orden defensivo y que ha convertido la portería en un territorio prohibido. Para Luca Zidane, el reto es doble, ya que el próximo sábado tratará de prolongar su racha e intentará hacer todo lo que esté en sus manos, nunca mejor dicho, para ayudar a su equipo alzarse con su tercera Copa África.

Nigeria's Victor Osimhen, center, celebrates with Nigeria's Ademola Lookman, front, after scoring his side's third goal during the Africa Cup of Nations round of 16 soccer match between Nigeria and Mozambique in Fez, Morocco, Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe) Associated Press / LaPresse Only italy and spain / Associated Press / LaPresse / LAP

La tarea para los chicos de Petkovic no será fácil. 'Las Super Águilas' han ganado los cuatro partidos que han disputado hasta el momento y son el equipo más letal de la competición con doce goles a favor. El portero del Granada tendrá que esforzarse para atajar las embestidas de una delantera cuyos hombres de referencia son Ademola Lookman —jugador con más participaciones de gol (3 goles y 4 asistencias)— y Victor Osihmen (3 goles). De lograrlo, solo tendrán por delante un obstáculo, el vencedor del Camerún-Marruecos, antes de llegar a la ansiada final del próximo 18 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium.