FÚTBOL INTERNACIONAL
Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania
El búlgaro sufre un cáncer de riñón
El exfutbolista y exentrenador Lubo Penev ha sido ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania, tras detectarse un agravamiento de un cáncer de riñón.
Según informa BGNES, Penev fue hospitalizado hace unos días debido a un cuadro serio derivado de su enfermedad. Actualmente, su estado es grave, con una pérdida de peso significativa, y los médicos han descartado por ahora la quimioterapia debido al deterioro físico. Según la misma información, no hay un plan de tratamiento claro, ya que los facultativos no han definido cómo abordar su caso.
No es la primera vez que Penev se enfrenta a un diagnóstico oncológico: ya en 1994 fue diagnosticado con cáncer testicular, lo que le impidió participar en el Mundial de Estados Unidos ese año. Ahora, más de 30 años después, afronta esta nueva batalla con cáncer de riñón.
La familia de Penev abrió una cuenta de donaciones para el tratamiento del exatacante. "Hoy, una de las mayores leyendas búlgaras lucha por su vida. Lyuboslav Penev nos ha dado victorias, orgullo y fuerza; ahora debemos darle esperanza. Por favor, unámonos y extendamos una mano a un hombre que nunca dejó de dar por Bulgaria", escribió su esposa.
Además, desde distintos ámbitos del fútbol y excompañeros han expresado su solidaridad al exfutbolista que fue leyenda del CSKA de Sofía y de la selección de su país. Penev jugó en el Atlético de Madrid, Valencia, Compostela y Celta de Vigo en sus 10 años en el fútbol español (1989-1999).
