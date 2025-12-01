Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania

El exfutbolista y exentrenador Lubo Penev ha sido ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania, tras detectarse un agravamiento de un cáncer de riñón.

Según informa BGNES, Penev fue hospitalizado hace unos días debido a un cuadro serio derivado de su enfermedad. Actualmente, su estado es grave, con una pérdida de peso significativa, y los médicos han descartado por ahora la quimioterapia debido al deterioro físico. Según la misma información, no hay un plan de tratamiento claro, ya que los facultativos no han definido cómo abordar su caso.

Lubo Penev, ante Carles Busquets en un Atlético de Madrid - FC Barcelona / JOAN IGNASI PAREDES / Archivo

No es la primera vez que Penev se enfrenta a un diagnóstico oncológico: ya en 1994 fue diagnosticado con cáncer testicular, lo que le impidió participar en el Mundial de Estados Unidos ese año. Ahora, más de 30 años después, afronta esta nueva batalla con cáncer de riñón.

La familia de Penev abrió una cuenta de donaciones para el tratamiento del exatacante. "Hoy, una de las mayores leyendas búlgaras lucha por su vida. Lyuboslav Penev nos ha dado victorias, orgullo y fuerza; ahora debemos darle esperanza. Por favor, unámonos y extendamos una mano a un hombre que nunca dejó de dar por Bulgaria", escribió su esposa.

Lubo Penev, del Celta de Vigo, celebra su primer tanto ante el conjunto bulgaro Arges Pitesti, en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de la UEFA, disputado esta noche. / MIGUEL RIOPA / EFE

Además, desde distintos ámbitos del fútbol y excompañeros han expresado su solidaridad al exfutbolista que fue leyenda del CSKA de Sofía y de la selección de su país. Penev jugó en el Atlético de Madrid, Valencia, Compostela y Celta de Vigo en sus 10 años en el fútbol español (1989-1999).