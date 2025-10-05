Louis, el hijo de Gianluigi Buffon que ya ha debutado en la Serie A

Louis Thomas Buffon, hijo del legendario portero italiano Gianluigi Buffon, está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional con apenas 17 años. Este domingo, hizo su debut en la Serie A con el Pisa, entrando en el minuto 77 del partido ante el Bolonia, que terminó con una contundente derrota por 4-0 para su equipo. Su aparición se produjo tras la temprana expulsión del jugador alemán Idrissa Toure (m. 36).

A diferencia de su padre, Louis juega en una posición ofensiva, como delantero, mostrando que quiere construir su propio camino lejos de la sombra del icónico portero.

Su carrera profesional comenzó la temporada pasada en la Serie B, también con el Pisa, de la mano de Filippo Inzaghi, compañero de Gianluigi en la selección italiana campeona del Mundial 2006. Esta misma temporada, ya había debutado en la Copa Italia en un partido contra el Torino, antes de dar el salto a la máxima categoría del fútbol italiano.

Curiosamente, Louis ha decidido representar a las categorías inferiores de la República Checa, país de origen de su madre, aunque todavía conserva la posibilidad de jugar para la selección absoluta de Italia en el futuro, dado que no ha disputado aún ningún partido oficial con los mayores.