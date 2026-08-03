FÚTBOL INTERNACIONAL
Louis van Gaal se ofrece de nuevo
El veterano técnico, de 74 años, estaría dispuesto a escuchar una propuesta de la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) para iniciar una cuarta etapa al frente de la Oranje
Cuando parecía que su etapa en los banquillos había quedado atrás, Louis van Gaal vuelve a aparecer en el horizonte de la selección neerlandesa. El veterano técnico, de 74 años, estaría dispuesto a escuchar una propuesta de la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) para iniciar una cuarta etapa al frente de la Oranje, siempre que sea el organismo quien tome la iniciativa.
La KNVB continúa buscando un relevo para Ronald Koeman después de la decepcionante actuación del combinado nacional en el Mundial de 2026. Las opciones que manejaba la federación se han ido descartando en las últimas semanas y nombres como Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag o Pep Guardiola han dejado de estar disponibles, lo que ha vuelto a situar a Van Gaal en el centro del debate.
Según la información publicada en 'De Telegraaf', el extécnico del Barça considera que su estado de salud ya no representa un impedimento para asumir un nuevo desafío. Tras superar los problemas médicos que marcaron la recta final de su anterior etapa, se siente plenamente recuperado y cree que el cargo de seleccionador encaja con sus circunstancias actuales, al no exigir la carga diaria de trabajo propia de un club.
Eso sí, su regreso no está decidido ni mucho menos. Van Gaal no pretende presionar a la federación. Su postura pasa por esperar un posible contacto oficial y valorar entonces si acepta el reto de volver a dirigir a la selección neerlandesa. Además, tampoco cierra la puerta a recibir una propuesta de otra selección de primer nivel.
La experiencia juega claramente a su favor. Van Gaal ya dirigió a Países Bajos en tres etapas diferentes y fue el responsable del combinado nacional durante el Mundial de Catar 2022, donde cayó en cuartos de final frente a Argentina en la tanda de penaltis. Su conocimiento de buena parte del actual vestuario y el contacto que mantiene con varios internacionales son aspectos que facilitarían una hipotética vuelta.
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